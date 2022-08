Un anno di talebani a Kabul

Oggi lunedì 15 agosto 2022 i talebani festeggiano uno dal ritorno al potere a Kabul, ma si tratta di una festa spenta mentre l'Afghanistan lotta con la crescente povertà, siccità, malnutrizione. Dopo l'ultimo volo occidentale che ha lasciato il paese, per gli afgnani si è aperto un anno di promesse disilluse giorno dopo giorno come la speranza di riservare ruoli decisivi per le donne nel futuro del paese.

A Kabul oggi alcune persone hanno sparato colpi di pistola celebrativi in ??aria ma la città di 4,5 milioni di persone era per il resto tranquilla. Certo si tratta di un più sicuro di quanto non fosse quando il movimento islamista stava combattendo un'insurrezione contro le forze straniere guidate dagli Stati Uniti sebbene una propaggine locale del Isis abbia effettuato diversi attacchi. Eppure quella relativa sicurezza non può mascherare l'entità della sfida che i talebani devono affrontare nel mettere l'Afghanistan su un sentiero di crescita economica e stabilità. Ci sono enormi pressioni sull'economia, causate in gran parte dall'isolamento del paese poiché i governi stranieri si rifiutano di riconoscere i suoi governanti.

Gli aiuti allo sviluppo su cui il paese faceva affidamento sono stati tagliati poiché la comunità internazionale chiede che i talebani rispettino i diritti degli afgani, in particolare delle ragazze e delle donne il cui accesso al lavoro e all'istruzione è stato ridotto.

I talebani chiedono che vengano restituiti 9 miliardi di dollari in riserve della banca centrale detenute all'estero, ma i colloqui con gli Stati Uniti affrontano ostacoli, tra cui la richiesta degli Stati Uniti che un leader talebano soggetto a sanzioni si dimetta dalla sua posizione di secondo in comando presso la banca. I talebani si rifiutano di cedere a queste richieste, dicendo che rispettano tutti i diritti degli afgani nel quadro della loro interpretazione della legge islamica. Allo stato attuale le scuole per ragazze restano chiuse mentre mancano opportunità di lavoro per le donne. Una situazione non diversa dall'ultima volta che i talebani hanno governato l'Afghanistan alla fine degli anni '90.

A Roma una nuova opera della street artist Laika è stata attaccata nella notte tra il 14 e il 15 agosto in via Nomentana all'angolo con via Carlo Fea, accanto all'ambasciata afghana: rappresenta una donna afghana con indosso un burqa e delle scarpe rosse, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

Fino a quando non ci sarà un grande cambiamento nella posizione di entrambe le parti, non è in vista una soluzione immediata per l'aumento vertiginoso dei prezzi, l'aumento della disoccupazione e della fame che peggiorerà con l'arrivo dell'inverno. Circa 25 milioni di afgani vivono attualmente in condizioni di povertà: ben più della metà della popolazione e le Nazioni Unite stimano che quest'anno si potrebbero perdere fino a 900.000 posti di lavoro a causa della crisi economica.

L'altra capitale: Kandahar

La missione delle Nazioni Unite in Afghanistan ha affermato in un recente rapporto che i talebani stanno limitando il dissenso arrestando giornalisti, attivisti e manifestanti mentre l'amministrazione del Paese continua ad essere considerata un governo provvisorio o un'autorità 'de facto' con ministri in carica, le cui decisioni possono essere ribaltate dal supremo leader spirituale del gruppo che ha sede nella città meridionale di Kandahar. Alcuni esperti costituzionali e legali affermano che non è sempre chiaro come verrà interpretato e applicato nella pratica il codice islamico giuridico e morale della Sharia. Il problema più evidente è l'imprevedibilità: tutto è nelle mani dei capricci dei leader che stanno guidando il paese.