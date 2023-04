Il bando talebano delle donne all'Onu e le 10 notizie dal mondo non finite in prima pagina

Otto migranti annegano nel fiume confine tra Stati Uniti e Canada

La polizia sta indagando sull'annegamento di otto persone che tentavano di attraversare un fiume tra il Canada e gli Stati Uniti e sta cercando un uomo che si ritiene sia legato al traffico di migranti irregolari. I corpi di otto persone, tra cui due bambini piccoli, sono stati scoperti lungo le rive paludose del fiume San Lorenzo, vicino alla comunità Mohawk di Akwesasne, che si estende tra Quebec, Ontario e lo stato di New York. Il maltempo spesso crea grandi mareggiate sul fiume, che secondo la polizia è stato il caso della scorsa settimana, quando si ritiene che l'imbarcazione che trasportava otto migranti si sia rovesciata.

Uomini armati uccidono almeno 46 persone in un attacco a un villaggio in Nigeria

Quarantasei corpi sono stati ritrovati dopo che alcuni uomini armati hanno attaccato un villaggio rurale nella Nigeria centro-settentrionale, hanno dichiarato i funzionari del governo locale. L'attacco è avvenuto mercoledì nella comunità di Umogidi, nello Stato del Benue, dove gli scontri sono frequenti tra pastori nomadi e agricoltori stanziali in competizione per la terra e le risorse. Il motivo dell'attacco non è chiaro, ma il Benue è uno degli Stati più colpiti dagli scontri tra agricoltori e pastori, con i primi che accusano i secondi di distruggere i terreni agricoli con il pascolo del bestiame. La violenza tra le comunità è solo una delle sfide alla sicurezza che deve affrontare il presidente eletto, Bola Tinubu, che il mese scorso ha vinto un voto presidenziale segnato da pesanti ritardi e accuse di brogli elettorali. Le forze di sicurezza stanno anche combattendo un conflitto jihadista che dura da 14 anni nel nord-ovest del Paese e gli attacchi dei separatisti nel sud-est. La violenza intercomunitaria è sfociata in una criminalità più ampia nel nord-ovest e nel centro della Nigeria, dove milizie di banditi pesantemente armati saccheggiano i villaggi e compiono rapimenti di massa a scopo di riscatto.

Quattro morti in una sparatoria nella spiaggia di Cancùn in Messico

Una sparatoria che ha coinvolto presunti spacciatori ha provocato 4 vittime lunedì in una spiaggia della nota località turistica di Cancun, a ridosso della zona alberghiera della città. Arrestate due persone apparentemente legate alle attività di spaccio di droga". Cancun è considerata in genere una delle più sicure in un Messico in cui più di 300mila persone sono state uccise dal 2006 in episodi violenti legati alla guerra alla droga nella quale il governo ha schierato i militari. Cancún e la Riviera Maya, a sud, sono i gioielli della corona dell'industria turistica messicana e attirano milioni di turisti ogni anno. Ma la regione è stata tormentata dalla violenza, in quanto i cartelli della droga si contendono il racket delle estorsioni e i mercati locali della droga.

Una valanga sull'Himalaya indiano uccide almeno 7 turisti

Una valanga nell'Himalaya indiano ha ucciso martedì scorso almeno sette turisti e più di 370 persone sono state salvate. La valanga, segnalata intorno a mezzogiorno ora locale, si è abbattuta nei pressi del Nathu La, un passo di montagna panoramico che collega il Tibet a Gangtok, la capitale dello Stato del Sikkim. La forza della valanga è stata tale da sbalzare le auto fuori da una strada e più di 80 veicoli sono stati colpiti. Raffiche di neve, che sembravano nuvole, hanno inghiottito un'area vicino al villaggio di Shooling, uccidendo almeno una persona. Nell'ottobre dello scorso anno, almeno 26 persone sono rimaste uccise dopo che una valanga ha colpito degli scalatori nello stato di Uttarakhand, uno dei peggiori episodi di questo tipo degli ultimi anni. Solo un mese prima, una valanga in Nepal aveva ucciso Hilaree Nelson, 49 anni, nota scialpinista americana.

Incontro in Cina tra ministri degli Esteri di Arabia Saudita e Iran, non accadeva da 7 anni

I ministri degli Esteri dell'Arabia Saudita e dell'Iran si sono incontrati giovedì a Pechino, nel più alto incontro tra i rivali regionali da quando i due Paesi hanno tagliato i legami diplomatici sette anni fa, segno che la Cina continuerà a ospitare colloqui che potrebbero spostare la geopolitica del Medio Oriente. In una dichiarazione congiunta, i due governi hanno affermato che, date le loro risorse naturali e il loro potenziale economico, vedono "grandi opportunità per raggiungere benefici condivisi per i loro due popoli". I ministri hanno discusso di questioni quali la ripresa dei voli e la riapertura delle missioni diplomatiche. L'incontro è avvenuto dopo che il mese scorso era stato annunciato a sorpresa un riavvicinamento tra Arabia Saudita e Iran, con la mediazione della Cina. La dichiarazione ha segnalato che l'accordo sta procedendo mentre l'Arabia Saudita, da sempre alleata dell'America, sta forgiando politiche estere ed economiche più indipendenti.

Attacco Usa in Siria uccide leader Isis che pianificava attacco in Europa

L'esercito statunitense ha dichiarato di aver effettuato un attacco in Siria, uccidendo un alto funzionario del gruppo dello Stato Islamico che sarebbe responsabile della pianificazione di attacchi in Europa. L'attacco, effettuato lunedì nel nord-ovest del Paese, ha uccisoKhalid Aydd Ahmad al-Jabouri, ha dichiarato il Comando centrale statunitense. Il Comando ha dichiarato che era "responsabile della pianificazione di attacchi dell'Isis in Europa". La dichiarazione non ha specificato il luogo dell'attacco e ha aggiunto che "nessun civile è stato ucciso o ferito". Sebbene i difficoltà, il gruppo jihadista, che è stato estromesso dal suo ultimo territorio in Siria nel 2019, "rimane in grado di condurre operazioni all'interno della regione con il desiderio di colpire oltre il Medio Oriente", ha dichiarato il generale Michael Kurilla.

Il Venezuela arresta 44 funzionari in un'indagine sulla corruzione

Almeno 44 persone sono state arrestate in Venezuela nell'ambito di un'operazione anti-corruzione che ha interessato la compagnia petrolifera statale Pdvsa e altri enti governativi collegati. Il giro di vite è iniziato il 17 marzo dopo la pubblicazione di un comunicato della polizia anticorruzione, che invitava a perseguire i funzionari che "potrebbero essere coinvolti in gravi atti di corruzione e appropriazione indebita". Finora, il potente ministro del petrolio del Paese, Tareck El Aissami, si è dimesso a causa dell'indagine mentre il più recente arresto di alto profilo è stato quello di Pedro Maldonado, presidente della società mineraria statale Corporacion Venezolana de Guayana, e di alcuni funzionari dell'azienda metallurgica Sidor. I funzionari sono stati accusati di appropriazione di fondi pubblici, riciclaggio di denaro, traffico di influenze e tradimento.

Arrestato in Pakistan leader dei separatisti Baloch

L'agenzia di intelligence pakistana ha arrestato il leader del gruppo di ribelli Baloch nel sud-ovest del Paese. Si tratterebbe di Gulzar Imam, noto anche con il nome di Shambay, il fondatore e leader del bandito esercito nazionalista Baloch (Bna). Questo esercito si è formato dopo la fusione di due gruppi principali: l'Esercito Repubblicano Baloch e l'Esercito Unito Baloch. L'esercito ha dichiarato che il Bna è stato coinvolto in decine di attacchi "terroristici" nel Paese, compresi quelli contro le forze di sicurezza. La provincia sudoccidentale del Balochistan, ricca di gas e al confine con l'Afghanistan e l'Iran, è stata teatro di ribellioni da parte dei separatisti per oltre 20 anni. Inizialmente i nazionalisti volevano una parte delle risorse della provincia, ma in seguito hanno dato vita a un movimento per la completa indipendenza.

I talbeani vietano alle donne di lavorare per l'Onu

I Talebani hanno emesso un ordine per vietare alle donne afghane dipendenti dello staff delle Nazioni Unite di lavorare in tutto l'Afghanistan. Il portavoce dell'Onu, Stephane Dujarric ha dichiarato che questa è l'ultima mossa di una "tendenza preoccupante" che mina la capacità delle organizzazioni umanitarie di lavorare in Afghanistan, dove circa 23 milioni di persone, più della metà della popolazione del Paese, hanno bisogno di aiuto. Il Segretario generale dell'Onu Antonio Guterres avrebbe considerato "inaccettabile e, francamente, inconcepibile" qualsiasi divieto imposto alle donne afghane di lavorare per le Nazioni Unite nel loro Paese. L'amministrazione talebana, che ha preso il potere quando le forze guidate dagli Stati Uniti si sono ritirate dall'Afghanistan dopo 20 anni di guerra, afferma di rispettare i diritti delle donne secondo la propria interpretazione della legge islamica. A dicembre, le autorità talebane hanno impedito alla maggior parte delle impiegate delle Ong di lavorare, il che, secondo gli operatori umanitari, ha reso più difficile raggiungere le beneficiarie e potrebbe indurre i donatori a trattenere i finanziamenti.

Esercitazioni militari cinesi intorno a Taiwan dopo il viaggio in Usa del presidente dell'isola

L'esercito cinese ha inviato decine di aerei oltre la linea mediana dello Stretto di Taiwan, poche ore dopo aver annunciato tre giorni di esercitazioni intorno a Taiwan in risposta alla visita della presidente dell'isola, Tsai Ing-wen, negli Stati Uniti e all'incontro con lo speaker della Camera. Tsai ha incontrato, Kevin McCarthy, mentre si trovava a Los Angeles mercoledì, facendo infuriare Pechino, che rivendica Taiwan come provincia cinese che intende annettere. Sabato mattina, meno di 24 ore dopo il ritorno a casa di Tsai, l'Esercito Popolare di Liberazione cinese ha dichiarato che avrebbe tenuto "pattuglie pronte al combattimento" ed esercitazioni nello Stretto di Taiwan e a nord, sud e est di Taiwan "come previsto". Le esercitazioni sono finalizzate a "testare la capacità di ottenere il controllo del mare, dell'aria e delle informazioni", hanno dichiarato i media statali.