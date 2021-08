La caduta di Kabul: prime foto dei talebani nella capitale afghana

La caduta di Kabul è realtà, o la sarà secondo tutti gli analisti nei prossimi giorni. I primi talebani sarebbero entrati nella capitale afghana da tutti i fronti. Lo ha annunciato il ministero dell'Interno afghano, citato da Reuters, e lo dimostrano le prime immagini che circolano sui social.

Voci si rincorrono sull'ingresso dei talebani nella città di Kabul ma l'ufficio stampa del palazzo presidenziale dell'Afghanistan per ora ha negato l'attacco dei talebani, affermando che in alcune parti di Kabul si sono verificati solo sporadici colpi di pistola. Nessun attacco ha avuto luogo, le forze di sicurezza e di difesa del paese e i partner internazionali stanno fornendo sicurezza alla città, un funzionario ha detto sui social media. Secondo i media invece militanti talebani sono entrati in città.

Sono in corso trattative per un ingresso pacifico a Kabul

I talebani hanno annunciato che non entreranno a Kabul con la forza. Sono in corso trattative per un ingresso pacifico. "Abbiamo ordinato a tutte le nostre forze di fermarsi alle porte" della capitale. C'è aria di resa.

I talebani controllano ormai tutti i valichi di frontiera dell'Afghanistan e l'aeroporto di Kabul è rimasta l'unica via di uscita dal Paese. Il ministro dell'Interno pakistano, Sheikh Rashid Ahmed, ha confermato che i talebani hanno conquistato il lato afghano del valico di Torkham, l'ultimo rimasto sotto il controllo dei governativi. Il presidente Ghani paga gravi errori strategici e annuncia una "rimobilitazione delle forze armate".

Continua l'evacuazione dalla capitale. Chi può scappa. Sono poche decine le unità di personale rimaste presso l'ambasciata americana di Kabul, anche se oggi è annunciato l'arrivo di 3mila militari statunitensi. Ma il loro compito è solo quello di garantire un ritiro "ordinato e sicuro" del personale americano e alleato, nonché degli afghani che hanno aiutato l'esercito americano.

Una foto pubblicata su Twitter dal reporter freelance Omid Sobhani certifica che i talebani sono arrivati nella capitale, senza trovare quasi opposizione negli ultimi chilometri della loro avanzata.

Taliban ind Khushal Khan PD5 of Kabul city pic.twitter.com/5DhU43uSx1 — Omid Sobhani (@OmidSobhni) August 15, 2021

I talebani hanno preso il controllo anche del "centro del distretto di Bagram e di tutti i suoi dintorni", nella provincia afghana di Parwan, una sessantina di chilometri a Nord di Kabul, sede della grande base aerea che Usa e Nato avevano riconsegnato, all'inizio di luglio, all'esercito afghano.

Kabul ritorna al passato

"Dovremo certamente riflettere su questo epilogo, come Italia, dopo 20 anni di impegno, con 53 militari caduti e oltre 700 feriti, ma anche come Nato, in relazione agli obiettivi che ci si era posti", ma adesso "il primo impegno che la comunità internazionale dovrà garantire è che l'Afghanistan non torni ad essere un luogo sicuro per i terroristi": è quanto ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in un'intervista rilasciata a Rai Radio 1 all'indomani della caduta in mano ai talebani della provincia di Herat, dove era presente il contingente italiano.

Il ministro afferma che con la missione lanciata in Afghanistan dopo gli attentati dell'11 settembre "è stato conseguito l'obiettivo della sconfitta di una formidabile centrale terroristica", perchè "Osama bin Laden è stato eliminato, il vertice di Al Qaida pure e l'Afghanistan in questi 20 anni non è più stato e non dovrà tornare ad essere un luogo sicuro per i terroristi, e questo è il primo impegno che la comunità internazionale dovrà garantire".

"Sono già arrivati in Italia 228 afgani, tra collaboratori e loro familiari, e si sta lavorando per accelerare il trasferimento di interpreti e loro familiari, e in questo ore è massimo lo sforzo di tutti per munire di visto e lasciapassare questi amici dell'Italia e portarli nel nostro Paese. L'impegno è davvero massimo", ha aggiunto Guerini, che ha rimarcato come "la rapidità inaspettata dell'evolversi della situazione" in Afghanistan, con l'avanzata dei talebani, abbia "condizionato la nostra pianificazione, che viene aggiornata ora per ora", sottolineando che "è un dovere morale, prima che politico" portare in sicurezza il personale che ha collaborato con il contingente italiano durante 20 anni di missione. Guerini ha aggiunto anche che, in collaborazione con il ministero degli Esteri, "stiamo lavorando per la sicurezza del nostro personale diplomatico che va ringraziato per il grande lavoro che sta svolgendo in condizioni molto, molto difficili".

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha parlato con il presidente dell'Afghanistan, Ashraf Ghani "per discutere dell'attuale situazione della sicurezza e dei nostri urgenti sforzi diplomatici e politici per ridurre la violenza".