I talebani del Pakistan rompono la tregua e promettono nuovi attentati

Fine del cessate il fuoco e via agli attacchi in tutto il Paese. Il gruppo armato talebano del Pakistan, Tehreek-e-Taliban Pakistan, ha annunciato la fine delle tregua concordata a giugno con il governo di Islamabad con l'obiettivo di tenere negoziati di pace in un clima sereno. A detta dei talebani pakistani, i primi a non rispettare il cessate il fuoco sarebbero stati proprio i soldati dell'esercito. "Poiché le operazioni militari sono in corso contro i mujaheddin in diverse aree, è imperativo che voi compiate attacchi ovunque sia possibile in tutto il Paese", è stato l'appello del gruppo armati ai suoi militanti.

Il Tehreek-e-Taliban Pakistan (meglio noto come Ttp) è un gruppo distinto dai talebani afgani ma guidato dalla stessa ideologia e creato da jihadisti pakistani alleati di al-Qaeda che avevano combattuto in Afghanistan negli anni '90. Dalla sua nascita nel 2007 ha ucciso decine di migliaia di civili pakistani e membri delle forze di sicurezza. Il gruppo ha raggiunto la sua massima espansione tra il 2007 e il 2009, quando controllava il distretto di Swat, ad appena 140 chilometri a nord di Islamabad, imponendovi una versione ultra-radicale dell'islam.

Indebolito dal 2014 dalle intense operazioni dell'esercito pakistano, il Ttp ha ripreso forza e vigore col ritorno al potere dei talebani in Afghanistan nell'agosto 2021, preceduto dal ritiro delle forze americane dopo due decenni di guerra.

I colloqui di pace sono iniziati a maggio a Kabul proprio con la mediazione dei talebani afghani. Da allora non si sono registrati progressi sostanziali nei negoziati con Islamabad. Lo stesso cessate il fuoco, ha riportato l'Afp, non è mai stato realmente rispettato né dal Ttp - che anzi ha moltiplicato gli attacchi mirati contro le forze di sicurezza - né dall'esercito pakistano che ha continuato a combattere i miliziani.

A metà novembre, sei poliziotti sono stati uccisi in un agguato nel villaggio di Shahab Khel (nel Nord-Ovest del Paese), a un centinaio di chilometri dal confine con l'Afghanistan. Da venerdì l'esercito ha intensificato la sua presenza nella stessa zona per allontanare i combattenti del Ttp, arrivando a bombardare i loro nascondigli con elicotteri da combattimento.