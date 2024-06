Allarme escherichia coli nel Tamigi: batterio a livelli record

Una concentrazione record di batteri escherichia coli è stata rilevata nel Tamigi, in Inghilterra: un livello "allarmante", e tutto a causa degli scarichi di acque reflue. Lo ha denunciato il gruppo River Action, a pochi giorni dalla Henley Royal Regatta, la famosa gara di canottaggio che si svolgerà sul fiume.

L'inquinamento dei fiumi nel Regno Unito è un tema tra i tanti della campagna elettorale per le legislative del 4 luglio. Secondo il gruppo River Action, che chiede "un'azione urgente" al prossimo governo britannico, la Henley Royal Regatta non sarà risparmiata. Questa gara di canottaggio è un evento molto frequentato dall'aristocrazia inglese che si svolge ogni anno all'inizio di luglio, sul Tamigi, a ovest di Londra. Le analisi effettuate dai "cittadini scienziati" di River Action "hanno rivelato livelli allarmanti di batteri E.coli derivanti dall'inquinamento delle acque reflue" nella parte del Tamigi dove si svolgerà la corsa da martedì, scrive il gruppo in un comunicato stampa. Secondo questi test i livelli di escherichia coli, un batterio fecale, sono "più di 27 volte superiori" alla soglia peggiore stabilita dall'Agenzia governativa per l'ambiente.

"Fermate il diluvio di liquami"

Venerdì circa 4.000 regatanti prenderanno parte alle gare di qualificazione sul fiume. Il presidente di River Action James Wallace incolpa la Thames Water, la più grande compagnia idrica del Regno Unito, per l'inquinamento. "Chiediamo che si fermi questo diluvio di liquami, che minaccia di gravi malattie gli utenti del fiume e la biodiversità del fiume. Questa è un'emergenza sanitaria", ha affermato. "Il prossimo governo deve affrontare la crisi dell'inquinamento idrico e garantire che le società idriche, inclusa la Thames Water, investano urgentemente nel potenziamento degli impianti di trattamento delle acque reflue e nella riparazione delle loro infrastrutture fallite prima che le persone si ammalino gravemente o peggio", continua James Wallace.

Cos'è l'escherichia coli

L’escherichia coli è un batterio che già si trova nel nostro organismo e, nella maggior parte dei casi, questo microrganismo vive senza causare danni. Esistono però, alcune tipologie di E. coli che possiedono una patogenicità tale da poter causare malattie anche molto gravi, non solo a livello digestivo. Queste tipologie hanno la peculiarità di essere più aggressive: producono delle tossine o delle molecole che aderiscono alla mucosa intestinale causandone l’infiammazione. È un germe che spesso contamina le acque, e per questo si esamina il tasso di potabilità o di presenza per la balneazione.