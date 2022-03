Tanya, la bimba di 6 anni morta sola e senz'acqua sotto le macerie

Se n'è andata sola e assetata, con il cuore colmo di paura, nella speranza vana che qualcuno potesse andare a salvarla, mentre i missili continuano a cader. Tra le tante terribili storie che arrivano dall'Ucraina c'è quella della piccola Tanya, una bambina di soli sei anni morta nella città di Mariupol, ormai da giorni sotto l'assedio delle forze armate russe e da cui i civili non riescono a fuggire a causa del mancato rispetto dei corridoi umanitari. Già nei giorni scorsi le autorità ucraine avevano denunciato l'impossibilità di soccorrere le persone rimaste sotto le macerie causate dai bombardamenti: centinaia di civili che non potevano essere salvata. Tra questi, purtroppo, c'è Tanya, morta per disidratazione sotto le macerie: il suo corpo senza vita è stato rinvenuto tra i resti di quello che prima era il condominio dove la piccola viveva insieme alla famiglia.

Il sindaco di Mariupol, Vadym Boychenko, ha raccontato la storia della bambina ai media: "Tanya aveva sei anni. Gli ultimi minuti della sua brevissima vita li ha passati sola, spaventata, debole e assetata. La sua mamma è stata uccisa. Non sappiamo per quanto tempo la piccola aveva lottato per sopravvivere. Non possiamo immaginare quanta sofferenza abbia dovuto sopportare".

"Gli invasori russi hanno cinicamente lasciato la città di mezzo milione di abitanti senza acqua, elettricità, riscaldamento e linee di comunicazione. Tutte le strade verso la città sono bloccate. Tutti gli sforzi per portare cibo e medicine ai residenti sono fermati dall'esercito russo - ha rimarcato il primo cittadino ucraino - L'Occidente deve fare di più, compresa l'istituzione della no fly zone. Non ci riporterà la nostra Tanya, ma salverà la vita a migliaia di altri bambini in Ucraina".

La storia di Tanya era stata poi menzionata anche dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, mentre su Twitter sono diversi gli utenti che hanno pubblicato la foto del suo corpicino senza vita. Un'immagine terribile, anche per uno stomaco ed un cuore forte, che preferiamo non pubblicare neanche in versione censurata. Un destino terribile, quello di Tanya, che potrebbe essere lo stesso per altre decine di bambini in Ucraina, tra quelli che scappano dalle città insieme alle loro famiglie e quelli che restano intrappolati dalle macerie e dal fuoco russo.