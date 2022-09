Apre il paracadute troppo tardi: tiktoker muore a 21 anni

Tanya Pardazi, tiktoker di origini canadesi di 21 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto durante un lancio con il paracadute. La ragazza stava completando il corso per lanciarsi in solitaria con Skydive Toronto a Innisfil, Ontario, quando qualcosa è andato storto. Secondo quanto riportano i media locali la ragazza, studentessa di Filosofia all'Università di Toronto, "avrebbe aperto troppo tardi il paracadute durante la discesa". Per Skydive Toronto, "Tanya Pardazi aveva rilasciato un paracadute principale a rotazione rapida a bassa quota, senza il tempo o l'altitudine necessari per il gonfiaggio del paracadute di riserva".

Dopo l'impatto con il suolo la 21enne è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove è deceduta per i gravi traumi riportati. Tanya era molto conosciuta sul social network TiktTok, dove aveva oltre 100mila follower, provenienti dal Canada e non solo. Sul suo profilo la 21enne era solita pubblicare video in cui parlava di diversi argomenti, che spesso riguardavano la sua vita personale, come l'ultimo, datato 22 agosto, in cui raccontava la sua nuova passione per il paracadutismo.

La squadra di cheerleader dell'università, la UTSC Cheerleading, ha postato un messaggio su Twitter per ricordare la 21enne: "Farai per sempre parte del nostro team e dei nostri cuori, Tanya Pardazi è stata una su un milione".