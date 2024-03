Tartarughe infilate nei calzini e spedite: scoperta una rete di contrabbando internazionale

Decine di tartarughe infilzate all'interno di calzini e stipate in pacchi contrassegnati come biscotti e mandorle, pronte per essere spedite dagli Stati Uniti alla Cina e finire nel vasto mercato illegale delle specie esotiche protette vendute come animali domestici.

Sono in tutto 40 le tartarughe ritrovate avvolte n calzini per proteggerne i gusci, di cui una già morta, probabilmente per le pessime condizioni in cui erano costrette.

Il gruppo criminale dedito al contrabbando internazionale è stato sgominato dalla polizia statunitense della California, che ha individuato il presunto capo della banda: un 53enne originario di Hong Kong di nome Sai Keung Tin, arrestato all'aeroporto New York City mentre rientrava da uno dei viaggi di contrabbando.

L'uomo risponde di 4 diversi capi d'imputazione relativi all'esportazione illegale di merci. Secondo quanto emerso nel corso delle indagini, Tin lavorava di concerto con un criminale residente nella città di Hangzhou, in Cina, il quale reclutava bracconieri di tartarughe e fornitori negli Stati Uniti per spedire le tartarughe agli intermediari, che procedevano poi ad "impacchettarle" e spedirle ad a Hong Kong.

La specie apprezzata in Cina

Come riporta in un comunicato il ministero della Giustizia statunitense, si tratta di una specie di tartaruga originaria delle regioni boscose degli Stati Uniti orientali, particolarmente apprezzata nel commercio di animali domestici in Cina e Hong Kong. Gli esemplari in questione sono protetti dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche a rischio estinzione.

Il capo della banda, che rischia una pena detentiva fino a 10 anni, verrà citato in giudizio presso la Corte distrettuale di Los Angeles nelle prossime settimane.

