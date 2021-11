Il tassista eroe di Liverpool: ha chiuso il kamikaze nel taxi prima dell'esplosione

In un attimo di lucidità e coraggio è uscito dal suo taxi e lo ha chiuso con dentro il kamikaze, evitando con tutta probabilità una strage. Anche se le indagini sono ancora in corso, sui social è già un eroe David Perry, il tassista rimasto ferito dopo l'esplosione avvenuta davanti al Women Hospital di Liverpool, in Inghilterra, nella quale ha perso la vita una persona.

Gli inquirenti hanno arrestato tre persone di 29, 26 e 21 anni con l'accusa di terrorismo, che sarebbero in qualche modo collegate con l'attacco fallito ieri. Secondo la polizia inglese la deflagrazione non è avvenuta per un guasto alla vettura: secondo una prima ricostruzione il tassista, accortosi di quanto stava succedendo, ha chiuso il kamikaze nel veicolo ed è scappato.

David Perry, il tassista eroe di Liverpool

La versione della polizia è stata confermata anche dal sindaco di Liverpool Joanne Anderson, che ha commentato la notizia sui media britannici: ''Il tassista, nei suoi sforzi eroici, è riuscito a deviare quello che avrebbe potuto essere un disastro assolutamente terribile''.



(David Perry - Foto a Twitter)

L'identità della vittima non è ancora stata resa nota, mentre le tre persone arrestate sono accusate di violazione della legge britannica sul terrorismo (Terrorism Act).

Inizialmente la pista terroristica era stata esclusa, poi la svolta nelle prime ore di stamattina, con la polizia che ha confermato: si tratta di una atto di terrorismo. In due strutture perquisite sono. Due diversi siti sono stati perquisiti e in uno di questi è stato trovato "materiale significativo", ha precisato la polizia. Il tassista, rimasto ferito dalle fiamme causate dall'esplosione, è stato dimesso dall'ospedale.