La tata che "per frustrazione" scuote e uccide il bimbo di 9 mesi di cui doveva prendersi cura

Il drammatico episodio ha profondamente colpito l'opinione pubblica inglese. Una tata ha ammesso di aver scosso, causandone inavvertitamente la morte, un bambino di nove mesi di cui avrebbe dovuto prendersi cura: è stata condannata a 12 anni e sette mesi di carcere per omicidio colposo.

Karen Foster, 63 anni, aveva sostenuto che il piccolo Harlow Collinge fosse caduto dal seggiolone e avesse sbattuto la testa: lei lo aveva poi scosso "per la frustrazione". Il piccolo era stato portato in un ospedale nel Lancashire, nel nord dell'Inghilterra, il 1 marzo 2022, ed era morto quattro giorni dopo.

Foster, un'infermiera con nove anni di esperienza, aveva chiamato i servizi di emergenza sanitaria per dire che il piccolo Harlow non respirava e aveva detto a un paramedico che era "improvvisamente collassato". Una Tac aveva mostrato lesioni significative al cervello, con sanguinamento su entrambi i lati e gonfiore. L'autopsia ha indicato la causa della morte come "lesione cerebrale traumatica inflitta".