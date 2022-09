Macron ha chiesto a Putin di fermare la guerra: "Rischiamo catastrofe nucleare"

Il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato oggi per telefono con il presidente russo Vladimir Putin, condannando - nel corso del colloquio - il proseguimento delle operazioni militari russe in Ucraina e ricordando la necessità che esse cessino al più presto, che si avvii un negoziato e che siano ristabilite la sovranità e l'integrità territoriale del paese. Come reso noto dall'Eliseo il presidente francese ha quindi insistito sulla necessità che la sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhzhia sia garantita. Ha ricordato che l'occupazione russa è la causa dei rischi che pesano oggi sull'integrità della centrale e chiesto che le forze russe ritirino dall'impianto le loro armi pesanti e leggere e che sia dato il giusto seguito alle raccomandazioni dell'Aiea in merito alla garanzia del sito. Oggi la centrale nucleare ucraina è stata completamente spenta per motivi di sicurezza dopo il danneggiamento delle reti elettriche dell'impianto che hanno fatto temere per lunghe ore un possibile incidente al reattore rimasto senza energia.

Putin ha sottolineato che Kiev sta usando armi occidentali contro le infrastrutture civili del Donbass e ha confermato la propria posizione in merito al grano e ai fertilizzanti che partono dai porti ucraini e che dovrebbero essere inviati principalmente verso i paesi in via di sviluppo e non verso l'Europa. Dal presidente francese sono arrivate rassicurazioni in merito al fatto che le forniture di grano saranno destinate ai più bisognosi.