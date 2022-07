L’ultimatum di Xi a Biden: “A giocare col fuoco ci si brucia”

Il telefono squilla, per la quinta volta. Da un capo della cornetta c’è il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, dall’altro il suo omologo cinese Xi Jinping. L’atteso colloquio telefonico durato oltre due ore arriva nel pieno della tensione diplomatica alimentata dalla probabile visita a Taiwan della speaker della Camera Nancy Pelosi, che non ha mai smentito le fonti del Financial Times secondo cui la democratica avrebbe intenzione di fermarsi nell’isola contesa da Pechino durante il suo tour in alcuni paesi dell’Asia (Giappone, Singapore, Indonesia e Malesia) nel mese di agosto.

Il lungo dialogo: cosa si sono detti Xi e Biden

La telefonata tra i leader delle due potenze mondiali era programmata da tempo e voluta dal presidente Usa per mantenere un dialogo aperto con il gigante cinese, con l’obiettivo di raffreddare la tensione e rinsaldare una relazione diplomatica che è ai minimi storici. "Si tratta di mantenere aperte le linee di comunicazione con il presidente cinese, una delle relazioni bilaterali più significative che abbiamo, non solo in quella regione, ma in tutto il mondo” ha commentato il portavoce della sicurezza nazionale della Casa Bianca John Kirby il giorno prima del colloquio telefonico.

Tanti i temi trattati, tra cui l’invasione russa dell’Ucraina - che la Cina non ha condannato - la concorrenza economica e i dazi statunitensi applicati su alcuni prodotti importati dalla Cina, e l’approvvigionamento dei semiconduttori.

Secondo la stampa cinese, i due leader hanno avuto "comunicazioni e scambi approfonditi su relazioni sino-americane e su questioni di reciproco interesse" nella loro conversazione definita “profonda e chiara”. Nessuna sorpresa nel comunicato di Pechino: i messaggi sono gli stessi veicolati nei precedenti scambi tra le due superpotenze.

Il presidente cinese ha invitato Washington a non considerare la Cina come un “concorrente e rivale strategico” per non compromettere le relazioni bilaterali. Come prevedibile, la questione taiwanese è stata al centro del colloquio telefonico. “Di fronte a un mondo turbolento, la comunità internazionale si aspetta che la Cina e gli Stati Uniti svolgano un ruolo di primo piano nel mantenimento della pace e della sicurezza globale”, si legge nel readout cinese che cita le parole del presidente Xi. Per il leader cinese è responsabilità delle due maggiori potenze, Cina e Stati Uniti, lavorare su temi come "la salvaguardia della sicurezza alimentare ed energetica globale", i rischi di recessione e la pandemia del Covid-19.

Il presidente della Repubblica popolare ha sottolineato l’importanza per entrambi i paesi di mantenere aperto il dialogo su questioni importanti come il coordinamento delle politiche macroeconomiche, la stabilità delle catene industriali e di approvvigionamento globali, e la salvaguardia della sicurezza alimentare e energetica globale. Xi, si legge nel comunicato cinese, ha avuto da dire la sua anche sul paventato decoupling tecnologico che, per il leader cinese, non “aiuterebbe” a rilanciare l'economia statunitense e renderebbe anche l'economia mondiale più vulnerabile.

Xi e Biden hanno avuto uno scambio anche sulla crisi ucraina e il presidente cinese ha ribadito la "posizione di principio" di Pechino. E' quanto si legge nella nota diffusa dal ministero degli Esteri cinese dopo la telefonata tra i due leader, nella quale non si elabora sulla "posizione di principio". Pechino ha più volte ribadito il sostegno all'integrità territoriale ed alla sovranità dell'Ucraina, senza mai condannare apertamente l'invasione russa né aderire alle sanzioni contro Mosca.

E poi si è parlato del tema ‘caldo’ di Taiwan. Xi ha riferito al suo omologo statunitense di rispettare il principio dell’’Unica Cina” per quel che riguarda Taiwan. La questione taiwanese "è chiara" dato che "entrambi i lati dello Stretto di Taiwan appartengono a un'unica Cina".

Xi ha ricordato che le relazioni tra Cina e Usa si basano "sui tre comunicati congiunti sino-americani", che "sono impegni politici di entrambe le parti", e sul "principio della 'Unica Cina'", secondo cui c'è solo una Cina e Taiwan, nella interpretazione di Pechino, e ne è una parte "inalienabile".

Il presidente cinese ha quindi espresso "ferma opposizione al separatismo" dell'isola e "all'interferenza di forze esterne", ribadendo il suo principio che guida la politica estera della Cina. E ha poi inviato un duro e inequivocabile ultimatum al suo omologo statunitense: “A giocare con il fuoco finisce che ci si brucia”.

La testata cinese Global Times evidenzia quella che dovrebbe essere la volontà di Biden, che avrebbe presentato la posizione degli Stati Uniti sulla politica dell’’Unica Cina’ che “rimane la stessa e non cambierà”, tranquillizzando Xi che gli Usa non supportano "l'indipendenza di Taiwan". Nel comunicato cinese, non viene ovviamente menzionato il nome della speaker Pelosi.

Più diretto e sintetico il comunicato della Casa Bianca, che enfatizza una linea coerente sulla questione di Taiwan. "Il presidente Biden ha sottolineato che la politica degli Stati Uniti non è cambiata e che gli Stati Uniti si oppongono fermamente agli sforzi unilaterali per cambiare lo status quo o minare la pace e la stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan", si legge nel readout statunitense, ripronendo la stessa frase già utilizzata da Biden durante una conversazione con il leader cinese lo scorso novembre. Non emerge alcuna novità, quindi. La Cina si pronuncia contro l'indipendenza di Taiwan, mentre gli Stati Uniti affermano di mantenere lo "status quo".

La temuta visita di Taiwan

Come raccontato in precedenza su Today.it, la tempistica scelta dalla speaker della Camera Usa per visitare Taiwan: Pelosi giungerebbe a Taipei in concomitanza dell’anniversario della fondazione del 1° agosto dell’Esercito Popolare di Liberazione, qualche settimana prima del conclave ‘segreto’ di Beidaihe, nonché qualche mese prima del 20esimo congresso del Partito Comunista Cinese in programma il prossimo ottobre, durante il quale Xi Jinping otterrà un terzo mandato.

Tra giochi retorici e minacce concrete, la presenza di Pelosi sull’isola alimenta i timori di una quarta crisi sullo stretto di Taiwan, che non è inevitabile. E’ il grado politico di Pelosi e la sua appartenenza allo stesso partito di Biden che hanno spinto Pechino a mostrare i muscoli e minacciare “forti” rappresaglie. Le speculazioni sulla risposta cinese sono tante: la Repubblica popolare, nel caso in cui la visita si realizzasse, risponderebbe imponendo una no fly-zone su Taiwan o facendo decollare i jet dell’Esercito popolare di liberazione cinese per scortare l’aereo di Pelosi e sorvolare l’isola, con il rischio di un incidente diplomatico.

L’ipotesi di una visita di Pelosi, criticata anche dallo stesso esercito statunitense - che si vedrebbe costretto a usare jet da combattimento, navi e altri sistemi di sorveglianza per fornire una rete di protezione all'aereo della Speaker della Camera - ha posto in difficoltà Cina, Usa e Taiwan.

Il presidente cinese ha interesse a evitare un confronto diretto con gli Stati Uniti, mentre rimane concentrato sul XX Congresso del Partito, dove a Xi sarà molto probabilmente conferito un terzo mandato presidenziale dopo l’abolizione nel 2018 del limite dei due mandati previsto dalla costituzione cinese.

E per questo, il presidente della Repubblica popolare spera che Pelosi non giungerà sull’isola: per Xi sarebbe un successo diplomatico da rivendicare durante il consesso nazionale, mentre a Washington i repubblicani metterebbero in mostra la debolezza dell’amministrazione Biden di fronte alle minacce cinesi.

Come sottolineato da Mike Chinoy su Foreign Policy, non si comprende il reale senso della visita di Pelosi. Alla domanda su cosa spera di ottenere precisamente Pelosi, Chinoy sottolinea la volontà della speaker della Camera di dimostrare sostegno a Taiwan. Ma, evidenzia il giornalista, “le sue attività non sembrano legate ad alcuna strategia americana più ampia, come portare gli alleati di Washington nella regione a un coordinamento maggiore per affrontare la minaccia della Cina o incoraggiare Taiwan a migliorare le proprie capacità di difesa, traendo insegnamento dall'invasione russa dell'Ucraina”.

Un editoriale del New York Times è stato più duro, descrivendo il viaggio di Pelosi a Taiwan come un “gioco pericoloso”.

L’isola, rivendicata dalla Cina come proprio territorio, ha denunciato l’intensificarsi delle manovre militari cinesi negli ultimi due anni, finalizzate a costringere il governo democraticamente eletto di Taipei ad accettare la sovranità di Pechino. La Cina, infatti, considera il viaggio di Pelosi come una violazione della sua sovranità su Taiwan, proprio perché la democratica è la secondo in linea nella successione presidenziale degli Stati Uniti.

Nel tentativo di scongiurare un’altra crisi internazionale, Xi e Biden hanno mantenuto aperta la linea del dialogo per evitare di mostrare i muscoli nello stretto di Taiwan. Almeno per ora.