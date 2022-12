La tempesta d'inverno gela gli Usa: "Temperature fino a -57 gradi"

Emergenza meteo negli Stati Uniti e in Canada, piombati nel caos a causa dell'ondata di gelo che nelle prossime ore colpirà il Nord America. Lo stato di New York, così come la Georgia, il Kentucky, il Missouri, il Maryland, il North Carolina e l'Oklahoma, hanno dichiarato lo stato d'emergenza in previsione dell'arrivo nelle prossime ore di tempeste invernali senza precedenti che i media statunitensi hanno già ribattezzato "bomb cyclone" o "snowmaggedon".

Tempesta d'inverno negli Stati Uniti

La potente tempesta invernale ha provocato un repentino abbassamento delle temperature, che possono portare al congelamento della pelle nuda nel giro di pochissimi minuti: sono oltre 135 milioni le persone sotto allerta meteo nel fine settimana prima dei giorni delle feste di Natale, i più trafficati dell'anno. L’allarme si estende da costa a costa e raggiunge l'estremo sud fino al confine tra Stati Uniti e Messico e la Florida. I principali aeroporti hanno cancellato migliaia di voli mentre la tempesta si intensifica.

Temperature in picchiata

L'ondata di freddo potrebbe portare il Natale più gelido degli ultimi decenni, affermano i meteorologi. Il National Weather Service (NWS) ha dichiarato che temperature nel fine settimane sono possibili temperature fino a -45C in alcune parti del paese, con punte di -57 gradi in alcune zone montuose del Wyoming. I forti venti, le abbondanti nevicate e il freddo renderanno il Natale gelido per milioni di persone, forse il più freddo degli ultimi 40 anni, causando non pochi disagi. Secondo gli esperti, si tratta di un evento climatico che si verifica una volta in una generazione: circa l'80% degli Stati Uniti potrebbe sperimentare temperature ben sotto lo zero, anche nel sud. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha esortato la popolazione a rispettare le regole e a seguire le indicazioni: "Questo non è un giorno di neve come quando eravamo bambini, è una cosa seria".