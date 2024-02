Tempesta di sabbia: il cielo diventa arancione all'improvviso

Una tempesta di sabbia nella regione occidentale dello Xinjiang, in Cina, ha fatto diventare arancione il cielo. Le immagini hanno cominciato a girare sui social media sabato 17 febbraio.

Il cielo ha assunto una colorazione arancione-rossa e la visibilità era notevolmente ridotta. La tempesta di sabbia ha danneggiato veicoli e lasciato molti viaggiatori bloccati sulle autostrade soprattutto a Turpan. In loro soccorso sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti di polizia che li hanno portati in salvo.

In southern Xinjiang, the cold wave blew up a lot of sand and dust. The visibility at the Ruoqiang Weather Station once dropped to 63m, and the sky was dyed red! https://t.co/eKYdbGGtM8 pic.twitter.com/skEMF5j8Yx