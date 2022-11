Il tempio buddista chiuso per droga: tutti i monaci positivi al test

Tutti i monaci positivi al test antidroga e il tempio buddista chiude i battenti. Succede in Thailandia, nel distretto di Bung Sam Phan, nella provincia di Phetchabun: secondo quanto riferito dai funzionari locali, i monaci residenti sono risultati tutti positivi alla metanfetamina. Come riportano i media locali, la polizia si è unita alle autorità sanitarie ed ha fatto irruzione nel piccolo tempio, dove si trovavano tre monaci e l'abate. I quattro sono stati sottoposti al test antidroga e sono risultati positivi, con le analisi che sono state allargate al resto dei religiosi.

I monaci sono stati inviati in una clinica specializzata, mentre le autorità locali che sono state costrette a chiudere la struttura: "Il tempio è ora vuoto e gli abitanti dei villaggi vicini sono preoccupati di non poter fare alcuna cerimonia. Verranno inviati altri monaci per consentire agli abitanti del villaggio di assolvere i loro obblighi religiosi". Il blitz nel tempio di Bung Sam Phan fa parte di una vasta operazione antidroga messa in atto dal governo sul territorio thailandese, dove le metanfetamine arrivano in grandi quantità dallo Stato birmano di Shan.