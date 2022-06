Sparatoria vicino a un nightclub: tre morti e 14 feriti

Negli Stati Uniti si continua a sparare. Questa volta è successo nel Tennessee, questa notte vicino a un nightclub a Chattanooga. Nella sparatoria sono morte tre persone, due in seguito a ferite da arma da fuoco e una travolta da un’auto mentre cercava di fuggire. Lo ha riferito la polizia parlando anche di 14 feriti. Secondo quanto riferito dal capo della polizia Celeste Murphy, probabilmente sul luogo c'erano "diversi tiratori". La polizia ritiene che si sia trattato di un incidente isolato e che non ci sia una minaccia di sicurezza pubblica in corso. Per il momento non si conoscono le identità delle vittime e il movente della sparatoria.