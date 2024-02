Il terminal dell'aeroporto chiuso per possibile fuga radioattiva

Paura all'aeroporto di El Prat-Barcellona per una piccola fuoriuscita di materiale radioattivo. Nella giornata del 20 febbraio, l'Aena, il gestore dell'aeroporto spagnolo, ha recintato parte del Terminal 1 per la possibile fuga di materiale radioattivo di bassa intensità rintracciato all'interno di una valigia che trasportava materiale medico oncologico. Il bagaglio era collocato nella stiva di un aereo Air Baltic proveniente da Zurigo e atterrato a Barcellona. Il gestore dell'aeroporto ha assicurato che il protocollo è stato attivato ma l'incidente è catalogato come "minore" e l'attività nelle infrastrutture aeroportuali non è stata interrotta. La Protezione Civile ha attivato l'allerta Aerocat, il piano di emergenza aeronautica, e Radcat, il piano speciale di emergenza radiologica, con i relativi protocolli. Tutte le forze di emergenza hanno lavorato diverse ore per riportare la situazione alla normalità.

Al Terminal 1 è intervenuto anche il Servizio di coordinamento di attività radioattive e l'Unità di intervento e appoggio del servizio di emergenza medica. Cinque operatori dello scalo, che lavoravano nella stiva dell'aereo, sono stati trasferiti per precauzione a un centro medico. I 127 passeggeri del volo, scrive ancora El Pais che dà conto della notizia, sono stati confinati per le tre ore di emergenza.

Secondo fonti di Aena, riferite dall'agenzia Efe, nonostante l'attivazione dei protocolli di sicurezza, l'incidente, rilevato alle 10:48 del 20 febbraio, non ha fermato l'attività dell'aeroporto. Tuttavia i servizi di emergenza continuano a lavorare per escludere ogni rischio relativo alla piccola fuga radioattiva e alcune decine di passeggeri continuano a essere confinati nell'aereo fino a quando non sarà chiarito l'accaduto. I Mossos d'Esquadra, la polizia catalana, hanno aperto un'inchiesta per accertare la provenienza del materiale medico oncologico.