Terremoto in Afghanistan, distrutti interi villaggi: più di mille morti

Una strage. Sono oltre mille, e il bilancio si aggrava di minuto in minuto, le vittime del terremoto che oggi 22 giugno ha devastato l'Afghanistan. La scossa, di magnitudo 6,1 scala Richter, ha fatto tremare la parte orientale del Paese e l'epicentro è stato individuato a una profondità di circa 51 chilometri secondo lo US Geological Survey.

L'ultimo drammatico bilancio fornito da Amin Huzaifa, capo del dipartimento cultura e informazione della provincia di Paktika parla di "oltre mille morti e più di 1.500 feriti, molti villaggi sono stati distrutti". Testimoni hanno raccontato di aver avvertito il terremoto nella capitale dell'Afghanistan, Kabul, così come nella capitale del Pakistan, Islamabad. Il sisma ha sorpreso durante il sonno molte persone.

Il leader dei talebani (sotto le sanzioni delle Nazioni Unite per attività terroristiche), Hibatullah Akhundzada, ha invitato ufficialmente la società internazionale e le organizzazioni umanitarie ad assistere l'Afghanistan.

La rete internazionale della solidarietà si è attivata immediatamente. Emergency ha reso noto di avere inviato sul sette ambulanze e staff nelle zone più vicine al terremoto per supportare i soccorsi in loco e trasportare i feriti nei nostri centri di primo soccorso adiacenti alla zona colpita, in particolare nei distretti di Ghazni e Andar nella provincia di Paktika dove il terremoto ha provocato il maggior numero di vittime. Stefano Sozza, Country Director di Emergency in Afghanistan spiega che però la situazione potrebbe aggravarsi ancora. "Il timore - dice - è che le vittime possano aumentare ancora, perché molte persone potrebbero essere rimaste bloccate sotto gli edifici crollati. Daremo nuovi aggiornamenti quanto prima, perché i numeri sono in crescendo'', ha aggiunto. Questa ennesima tragedia non fa che peggiorare ancora una volta la condizione di fragilità e difficoltà economica e sociale in cui da mesi versa l'Afghanistan. Ora si renderà ancor più necessario sbloccare e aumentare tutti gli aiuti umanitari necessari al Paese''.

Anche Papa Francesco al termine dell'udienza generale in piazza San Pietro ha rivolto un pensiero alla popolazione coinvolta. "Esprimo la mia vicinanza ai feriti e a chi è stato colpito dal sisma, e prego in particolare per quanti hanno perso la vita e i loro familiari. Auspico che con l'aiuto di tutti si possano alleviare le sofferenze della cara popolazione afghana", le parole del Santo Padre.