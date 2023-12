Devastante terremoto in Cina, il video in diretta della scossa di magnitudo 6.2: è strage

Oltre cento persone sono rimaste uccise e centinaia ferite nel fortissimo terremoto di magnitudo 6.2 che ha colpito la provincia rurale del Gansu, nel nord-ovest della Cina. I soccorritori (è stata lanciata una maxi-operazione di salvataggio) stanno sfidando il clima gelido, con temperature inferiori a -13°C, per cercare i sopravvissuti ed estrarli dalle macerie.

L'epicentro del sisma è stato rilevato a circa 100 chilometri a sudovest di Lanzhou, capoluogo del Gansu. L'agenzia statale Xinhua ha riferito che la scossa di terremoto è stata avvertita anche a 570 chilometri di distanza. La scossa è durata quasi 20 secondi: un'eternità, a quella magnitudo.

During rescue efforts at the site of the earthquake in Linxia, Gansu, the crowd and firefighters worked together to lift the stretchers through the treacherous mountains, ensuring the injured remained warm. pic.twitter.com/8CWi6AlHvd