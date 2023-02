Terremoto di magnitudo 5 sull'isola croata di Krk: avvertito fino in Friuli

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata in Croazia, con epicentro nei pressi di Fiume. Lo rende noto la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia. La scossa è stata nitidamente avvertita anche in Fvg. A Trieste diverse persone hanno lasciato gli edifici e si sono riversate in strada.

Secondo le rilevazioni preliminari della Protezione civile regionale, il sisma si è verificato alle 10.47 a circa 21 km di distanza dalla città di Fiume. L'epicentro nella nota località turistica Bescanuova sull'isola di Veglia (Krk in croato).

Secondo le prime informazioni provenienti dall'isola di Veglia non si segnalano grossi danni nonostante la scossa sia stata molto forte. La Protezione civile regionale informa che non ci sono feriti. "Sembrava come se un camion fosse passato sopra la nostra casa" ha dichiarato un abitante di Bescanuova ai media locali. "Un tuono", ha sottolineato un cittadino fiumano, mentre le persone che abitano ai piani alti dei grattacieli hanno 'ballato'. Numerose le segnalazioni anche dall'Italia, soprattutto dal Friuli Venezia Giulia e Veneto.