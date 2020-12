L'uomo salvato dalle macerie riabbraccia il figlio dopo il terremoto

Sempre più drammatiche le immagini che arrivano dalla Croazia: il terremoto che ha colpito Petrinja ha provocato crolli e purtroppo almeno una vittima. Tra i feriti soccorsi anche un uomo che dopo essere stato salvato ha potuto riabbracciare il figlio in lacrime.

Le immagini sono già diventate il simbolo di questa nuova tragedia ma anche un segno di speranza. Il video qui di seguito registrato da un quotidiano locale durante una diretta su Facebook.

Tra le immagini più condivise sui social anche il momento della scossa immortalata in diretta tv sul principale canale croato: nel video il terrore nei giornalisti che in diretta riprendono il momento in cui il terremoto ha inizio.