Cosa ha causato il terremoto finanziario nel Regno Unito

Il nuovo governo britannico guidato da Liz Truss non poteva partire in un modo peggiore. Nel giro di meno di un mese, l'esecutivo guidato dai conservatori, da sempre pionieri del liberismo e del capitalismo, ha spaventato talmente i mercati da portare a un crollo mai visto della sterlina, che ha raggiunto i livelli più bassi di sempre. Un tonfo che se non verrà recuperato in tempi brevi potrebbe portare a un altro e più pesante tonfo, quello della stessa Liz o almeno quello del suo responsabile economico (almeno per il momento).

Il pound è arrivato il 26 settembre sotto l'1,04 sul dollaro, di fatto raggiungendo quasi la parità rispetto alla valuta statunitense, cosa mai accaduta e che segnerebbe per il Paese uno shock. “Psicologicamente, una sterlina dal valore di un dollaro sarebbe un momento di svolta, una sorta di punto di non ritorno da 'abbandonate ogni speranza voi che entrate'", ha scritto Jeremy Warner, il vicedirettore del quotidiano conservatore The Telegraph ricordando che addirittura Margaret Thatcher, che solitamente non badava ai tassi di cambio quando era al governo, si preoccupò molto quando la sterlina si avvicinò per l'ultima volta (prima di ora) alla parità nel 1985. Eppure ora Truss ha scatenato questo terremoto finanziario proprio comportandosi da Thatcher, cioè tagliando le tasse ai ricchi.

Tutto è iniziato venerdì scorso, quando il Cancelliere dello Scacchiere (il ministro delle Finanze britannico), Kwasi Kwarteng ha annunciato la più espansiva manovra fiscale degli ultimi 50 anni, una manovra che, in un momento di crisi e inflazione, taglia le tasse soprattutto ai più ricchi, senza però spiegare come intende recuperare le entrate che andranno perse. E proprio questo è il punto principale che avrebbero spaventato gli investitori internazionali. Svelando il suo piano da 45 miliardi di sterline di tagli fiscali non finanziati, che si aggiunge alle già annunciate misure temporanee per aiutare a pagare le bollette energetiche (di cui beneficeranno i cittadini ma anche le imprese che pagheranno l'elettricità a prezzo calmierato, con Londra che pagherà la differenza ai fornitori e che pure costeranno fino a oltre 40 miliardi), Kwarteng ha spaventato i mercati finanziari in modo spettacolare.

La maggior parte dei tagli fiscali e delle spese di emergenza era stata annunciata, ma non ha convinto la vaghezza con cui Londra ha spiegato come le avrebbe poi recuperate. Addirittura il Cancelliere si è rifiutato sottoporre il pacchetto a un controllo indipendente o di definire regole fiscali credibili per garantire che il debito non andasse fuori controllo. E questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Certo quello della Gran Bretagna resta il secondo debito pubblico più basso tra i Paesi del G7, ma il timore è che non resterà così a lungo, il che sarebbe una svolta per la nazione che da sempre è attentissima a tenere i conti pubblici in ordine.

“La crescita dipende da un quadro di stabilità politica, e questo è stato un abbandono totale dell'attaccamento di lunga data dei conservatori alla solidità delle finanze pubbliche”, visto che “è chiaro che gli enormi tagli alle tasse, il fulcro del bilancio di Kwarteng, non si ripagheranno da soli”, ha sentenziato l'autorevole settimanale finanziario The Economist, secondo cui il fatto che il bilancio abbia eluso il controllo indipendente dell'Office for Budget Responsibility, l'organo di vigilanza, “è stato un altro segnale di incoscienza fiscale”.

Gli investitori si sono spaventati e così hanno iniziato a vendere anche i titoli di Stato e i prezzi dei Gilt (i titoli britannici) sono crollati, portando i rendimenti ai massimi da oltre un decennio, superando il 5%, il livello più alto degli ultimi 20 anni. Questo graverà ancora più sulla spesa pubblica aumentando il costo del servizio del debito e facendo salire i tassi di interesse sui mutui e mettendo a rischio molti fondi pensione, che proprio grazie ai titoli di Stato si finanziano in gran parte. Questo ha spinto la Banca d'Inghilterra a dichiarare, mercoledì, di essere pronta ad acquistare quantità illimitate di obbligazioni a lunga scadenza per riportare l'ordine sui mercati finanziari. Si tratta di un'operazione simile al programma di quantitative easing (QE) adottato dalla Bce di Mario Draghi o dalla stessa Banca d'Inghilterra in occasione del crollo del 2007-09. Il Times l'ha definita “un'umiliazione per il governo”.

E tutto questo è accaduto mentre il Paese sta facendo non solo le conseguenze con la Brexit, ma mentre deve ancora portarla del tutto a termine, visto che si cerca ancora una soluzione al problema del Protocollo dell'Irlanda del Nord. Divorzio o meno l'Unione europea resta il principale partner commerciale del Regno Unito, e il rifiuto del governo di affrontare la necessità di relazioni più costruttive con il blocco, arrivando anche a promettere un “falò” delle leggi comunitarie entro la fine del 2023, hanno dato un'altra botta alla fiducia degli investitori.