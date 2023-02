Forte terremoto in Giappone, scossa di 6,1 sull'isola di Hokkaido

Un terremoto di magnitudo 6,1 della scala Richter è stato registrato oggi 25 febbraio in Giappone, al largo dell'isola settentrionale di Hokkaido.

Secondo il National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience (NIED), il centro che in Giappone si occupa della ricerca sui terremoti, l'epicentro del sisma, avvenuto alle 22.27 ora locale (intorno alle 15 ora italiana), è stato localizzato a una profondità di 60 chilometri. Non è stato diramato alcun allarme tsunami. Non risultano al momento danni a cose o a persone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Video NHKNews