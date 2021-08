Terremoto Haiti, centinaia di morti: scossa più potente di quella del 2010

Il bilancio si aggrava ora dopo ora. Più di 300 persone hanno perso la vita nel terremoto di magnitudo 7.2 che ha colpito Haiti ieri sabato 14 agosto. I feriti sono almeno 1.800, impossibile stabilire al momento il numero dei dispersi.

Il terremoto è stato più potente di quello che nel 2010 devastò il paese e provocò la morte di oltre 200mila persone. Il bilancio è molto meno pesante anche perché l'epicentro della scossa e del seguente sciame è situato in una zona meno popolata, circa 130 chilometri ad ovest della capitale Port-au-Prince, vicino a Petit Trou de Nippes.

? devastating images from cities south of Port-Au-Prince #earthquake pic.twitter.com/wsbAPPl6Xq — Calvin Hughes (@CalvinWPLG) August 14, 2021

"Siamo profondamente rattristati dalle notizie di vittime e di gravi danni a seguito del terremoto ad Haiti. L'Unicef sta lavorando con i partner governativi e non governativi per fornire sostegno alle comunità colpite. Siamo solidali con le famiglie e i bambini in questo momento difficile". Ad affermarlo in una nota Bruno Maes, Rappresentante dell'Unicef ad Haiti a seguito del terremoto di magnitudo 7,2 che ha colpito ieri Haiti, gravi danni, feriti e vittime sono segnalati nei dipartimenti Grande Anse, Sud e Sud-Est. L'Unicef ha uffici nel sud con personale già sul posto per fare valutazioni al fine di dare priorità ai bisogni urgenti e fornire assistenza alle popolazioni colpite. I bambini e le famiglie possono essere stati sfollati a causa del terremoto e potrebbero avere urgente bisogno di un riparo, acqua pulita, cure mediche e protezione. Mentre potrebbero verificarsi scosse di assestamento nei prossimi giorni, l'Unicef continuerà a lavorare nelle aree colpite dal terremoto. Nonostante i problemi logistici e di sicurezza, l'Unicef prevede di fornire aiuti utilizzando le scorte di emergenza preposizionate nei magazzini di tutto il paese.

Il primo ministro Ariel Henry ha dichiarato lo stato d'emergenza mentre il presidente Usa Joe Biden ha annunciato aiuti "immediati" al Paese, ormai in ginocchio tra crisi politica, povertà, violenza e pandemia. A tutti ciò si aggiungono oggi le conseguenze del terremoto.