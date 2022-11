Terremoto in Indonesia, sale a 268 il numero delle vittime

Si aggrava il numero delle vittime del sisma che ieri pomeriggio 21 novembre ha scosso l'Indonesia. È salito a 268 il bilancio dei morti del terremoto che ha colpito l'isola indonesiana di Giava. Molti sono bambini che si trovavano a scuola al momento del sisma, ha reso noto la National Disaster Mitigation Agency, aggiungendo che 151 persone risultano ancora disperse e sono oltre mille i feriti.

L'agenzia indonesiana ha inoltre dichiarato che 22mila case sono state danneggiate e che più di 58mila sfollati. Il sisma di magnitudo 5,6 ha colpito una regione montuosa, provocando frane che hanno seppellito interi villaggi vicino alla città di Cianjur, nella parte ovest di Giava. Decine di persone sono rimaste intrappolate a causa del crollo di edifici. I soccorritori sono ancora al lavoro per cercare i sopravvissuti sepolti sotto le macerie, mentre i parenti hanno iniziato a seppellire i loro defunti. In molte zone manca la corrente elettrica, e ci sono difficoltà nei collegamenti stradali. Gli sforzi dei soccorritori diventano più complessi anche per le 145 scosse di assestamento registrate in queste ultime ore. Ma funzionari locali temono che nelle prossime settimane potrebbero seguire ulteriori smottamenti.

A cavallo del cosiddetto Anello di Fuoco, una zona altamente sismica dove si incontrano diverse placche della crosta terrestre, l'Indonesia ha una storia di devastanti terremoti. Nel 2004, un sisma di magnitudo 9,1 al largo dell'isola di Sumatra, nel nord dell'Indonesia, ha innescato uno tsunami che ha colpito 14 paesi, uccidendo 226.000 persone.