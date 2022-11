Terremoto in mare al largo di Tonga, allerta tsunami

Un terremoto di magnitudo 7.3 ha colpito Tonga: le autorità hanno diramato uno tsunami advisory, un'allerta tsunami in gergo tecnico un gradino sotto lo tsunami warning, cioè l’allarme tsunami. L'epicentro è stato registrato in notevole profondità, a 24,8 chilometri e a distanza di 211 chilometri dall'isola situata nel Pacifico meridionale. Il governo ha chiesto ai cittadini di ripararsi nell'entroterra, abbandonando la costa. "Per favore, restate nell'entroterra e in luoghi elevati, prestando attenzione alla radio in vista di futuri avvisi. Per i naviganti, allontanatevi dalla costa e andate in mare aperto", l'avviso della Protezione civile sui canali social ufficiali.

Secondo il Centro allerta tsunami degli Stati Uniti non c'è pericolo che si sviluppino onde anomale in seguito al potente terremoto. La popolazione, parecchio spaventata, ha pubblicato dei video sui social per documentare il terremoto e gli attimi successivi, con le sirene di allerta tsunami che hanno iniziato a suonare.

Currently moving inland and to higher ground. Keep safe, drive safely, and look out for one another please. If I thought I’d never have to relive another Jan 15th incident, climate change just proved me wrong - please keep #Tonga in your prayers ??????? pic.twitter.com/T2t3fmDt7K — Pou Panuve (@AnaTupouP) November 11, 2022

Tsunami Sirens went off, pretty strong earthquake. Scary times being here in Tonga pic.twitter.com/DgZX1zCYjB — Loading… (@rokaanow) November 11, 2022

A gennaio, l'eruzione del vulcano Hunga Tonga-Hunga Ha'apai aveva causato uno tsunami che aveva distrutto diversi insediamenti di Tonga, con tre vittime.