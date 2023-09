Terremoto in Marocco, Tajani: "Duecento italiani in zona"

"Il sisma è avvenuto nella zona di Marrakesh. Sono circa 200 gli italiani che erano al momento della scossa in quella parte del Marocco. Al momento non abbiamo notizie di italiani feriti". A fornire le prima informazioni sulla presenza di connazionali nel Marocco devastato dal terremoto è il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Devastante terremoto in Marocco: oltre 600 morti

Intervenendo a Omnibus su La 7, Tajani ha spiegato che "La nostra ambasciata a Rabat, il nostro consolato a Casablanca, il nostro consolato onorario a Marrakesh si sono subito mobilitati. Dall'unità di crisi del ministero degli esteri sono stati inviati messaggi a tutti gli italiani".

Sul sito "Viaggiare sicuri" della Farnesina si legge: "Per informazioni generali e in caso d’urgenza contattare l’Ambasciata d’Italia a Rabat al numero 00212 661 221324 e il Consolato Generale d'Italia a Casablanca al numero 00212 661 217332".

Si sta lavorando per poter assicurare il rientro in Italia dei turisti. "La prima cosa importante è contattare tutti gli italiani. Seguiamo minuto per minuto l'evolversi per la situazione", ha sottolineato il titolare della Farnesina.

Il bilancio, ancora provvisorio, è di oltre 600 morti. Alcune zone però sono irraggiungibili ed è quindi possibile che ci siano vittime ancora non ufficializzate. Ci sono poi centinaia di feriti in condizioni molto gravi. "Le vittime si contano a centinaia e così anche i feriti. Migliaia le persone senza alloggio e ingenti i danni materiali", riporta Caritas.

Il governo italiano, come le istituzioni europee e l'Onu, hanno dato la propria disponibilità alle autorità locali per operazioni di soccorso e supporto alla popolazione.

