Devastante terremoto in Marocco: si temono oltre 600 morti

Edifici crollati, strade polverizzate, centinaia di vittime. Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.8 (dato Ingv) nella scala Richter, ha scosso la regione di Marrakech in Marocco. I sismografi hanno registrato la scossa alle 23.11 di venerdì 8 settembre, in Italia era da poco passata mezzanotte.

Il primo bilancio ufficiale dei danni è arrivato dopo ore: 296 morti e 156 feriti. Il conteggio è stato ufficializzato dal ministro dell'Interno, ma è cresciuto di minuto in minuto, man mano che arrivavano i dati dalle città e soprattutto dalle località di montagna vicine all'epicentro del sisma. Dopo poche ore si è arrivati a 632 morti e 329 feriti.

(Video da X Disaster News @Top_Disaster)

Si tratta del terremoto più grave che abbia mai colpito il Paese, secondo i media locali. Sui social circolano le immagini delle rovine, degli edifici che crollavano e delle persone che si riversavano nelle strade in preda al panico. Parte di un minareto è crollato nella famosa piazza Jemaa el-Fna, cuore pulsante di Marrakech, lasciando ferite due persone.

(Video da X @AlertesInfos)

L'epicentro del sisma, di magnitudo 6,8 secondo l'Istituto Americano di Geofisica (USGS), ma 7.0 per l'Istituto di Rabat, è stato a sud-ovest della citta' di Marrakech, 320 km a sud della capitale Rabat. Colpita soprattutto la provincia di Al-Haouz, dove si conta il numero maggiore di vittime.

La scossa è stata sentita lungo tutta la dorsale dell'Atlante, a Merzouga, una delle porte del deserto, Taroudant, Essaouira e Agadir e dall'altro versante della catena montuosa a Casablanca, fino a Rabat. Il movimento ondulatorio è durato circa 30 secondi, che sono però sembrati molti di più.

Una serie di scosse di assestamento sono state avvertite a Casablanca (magnitudo 4,8), 20 minuti dopo la scossa principale, e una seconda a 43 chilometri a sud di Marrakech (magnitudo 3,3). La terza di magnitudo 2,6 è stata avvertita verso mezzanotte a 32 chilometri da Marrakech. Ingenti i danni materiali. Sono mobilitate le forze dell'ordine, la protezione civile e il personale medico e paramedico per predisporre un eventuale piano di emergenza.

Gli italiani in Marocco

Il centralino dell'ambasciata italiana a Rabat ha ricevuto numerose chiamate soprattutto da parte di turisti che chiedono di rientrare a casa. Al momento gli aeroporti sono chiusi e riapriranno nelle prossime ore.

Sul sito Viaggiare sicuri" della Farnesina si legge: "Per informazioni generali e in caso d’urgenza contattare l’Ambasciata d’Italia a Rabat al numero 00212 661 221324 e il Consolato Generale d'italia a Casablanca al numero 00212 661 217332".

"Ue pronta ad aiutare il Marocco"

L'Ue è pronta ad aiutare il Marocco, colpito da un devastante terremoto". Lo ha scritto su X da Nuova Delhi, dove si trova per il G20, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. "I miei pensieri sono con tutti quelli colpiti da questa tragedia e con i soccorritori coinvolti nelle operazioni di ricerca", ha aggiunto Michel, definendo "terribili" le notizie sul sisma. "L'Ue è pronta a sostenere il Marocco in questi momenti difficili", ha assicurato.

Solidarietà è stata espressa anche dal vicepremier e ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani. "Sono vicino al Marocco per il tragico terremoto che ha seminato morte e distruzione - scrive su X -. L'Italia è pronta ad aiutare, anche per le fasi di soccorso, le autorità marocchine in questi momenti difficili. Una preghiera per le vittime e i loro familiari".

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oggi a Nuova Delhi per il vertice G20, ha appreso "con dolore il tragico bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Marocco". Meloni, fa sapere una nota di Palazzo Chigi, "ha espresso vicinanza e solidarietà al Primo Ministro Aziz Akhannouch, ai familiari delle vittime e al popolo marocchino, manifestando la piena disponibilità dell'Italia a sostenere il Marocco in questa emergenza".

