Marocco, così la Croce Rossa è pronta ad aiutare i terremotati

La Croce Rossa Italiana ha aperto tramite il suo sito web una raccolta fondi per aiutare la Mezzaluna Rossa Marocchina a soccorrere la popolazione così tragicamente colpita dal terremoto. Chiunque può contribuire collegandosi al sito https://dona.cri.it/terremoto_marocco/~mia-donazione. "Dobbiamo supportare i soccorritori. La priorità di tutti - ha dichiarato Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana - deve essere salvare più vite possibili".

"La Mezzaluna Rossa Marocchina (MRCS) si è da subito attivata per affiancare le autorità locali nelle operazioni di ricerca di superstiti, per raggiungere coloro che sono intrappolati sotto le macerie, fornire il primo soccorso e prendersi cura dei sopravvissuti. Davanti ad una emergenza così grande ha bisogno del sostegno di tutti: la popolazione colpita dal sisma avrà bisogno di un grande supporto anche nei mesi a venire come ha sottolineato la Federazione internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa".

