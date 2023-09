Il Marocco dopo il terremoto: oltre duemila morti e macerie. In salvo 500 italiani

Interi villaggi spazzati via, ridotti a un cumulo di macerie, e vittime: oltre duemila. Si è aggravato ancora il bilancio del terremoto che ha colpito il Marocco (epicentro non lontano da Marrakech) tra venerdì e sabato: i morti sono 2.012. Lo ha riferito la televisione di Stato marocchina citando il ministero degli Interni. Difficile però che questo resti il numero definitivo e non cresca ancora. Alcune zone sono irraggiungibili. I feriti sono 2.059, di cui 1.404 in condizioni critiche.

"Ci sono alcuni villaggi nelle zone montuose tra le province di Al Haouz e Taroudant che sono stati completamente spazzati via dal terremoto", ha dichiarato il ministro della Giustizia marocchino e sindaco di Taroudant, Abdellatif Ouahbi, parlando con Al Jazeera. "Vi era anche difficoltà a raggiungere queste zone montuose colpite a causa delle frane che hanno bloccato la strada. L'esercito è riuscito a portare i primi soccorsi con gli elicotteri", ha spiegato.

Il Centro per la ricerca scientifica e tecnica del Marocco ha individuato l'epicentro nel villaggio di Tata N'Yaaqoub, nella provincia di Al-Haouz: a una settantina di chilometri da Marrakech, patrimonio Unesco dell'Umanità, dove le parti più fragili delle mura che circondano la medina sono crollate, così come il minareto di una piccola moschea. La scossa più forte è durata 30 secondi ed è stata avvertita lungo tutta la dorsale dell'Atlante e dall'altro versante della catena montuosa a Casablanca fino a Rabat, e ha provocato danni nel raggio di oltre 400 chilometri. Il sisma è stato sentito anche nella vicina Algeria, ma anche nel sud della Spagna e delle Canarie.

L'ospedale della città, dove venivano convogliati quasi tutti i feriti prima che fossero allestiti gli ospedali militari da campo, è in sofferenza e mancano sacche di sangue. Ha fatto appello ai cittadini di recarsi a donare.

In Marocco ci sono anche centinaia di cittadini italiani. Gli ultimi dati parlano di 500 connazionali, sono stati rintracciati e stanno bene. Molti erano in vacanza, altri nel Paese per ragioni di lavoro. Alcuni sono già riusciti a tornare in Italia e per tutti gli altri la priorità è il rientro.

"Non risultano vittime o feriti" tra i connazionali, ha detto il titolare della Farnesina Antonio Tajani chiarendo che "l'ambasciata, il consolato e l'Unità di crisi stanno rispondendo a tutte le chiamate per dare assistenza". L'indicazione è quella di chiamare "per qualsiasi emergenza o segnalazione" il numero +39 06 36225.

All'aeroporto di Marrakesh è stato anche istituito un desk dedicato da parte del Consolato onorario della città per assistere gli italiani. Non sono previsti per ora voli speciali per il rientro ma, ha sottolineato ancora Tajani, "l'ambasciata d'Italia a Rabat, il consolato d'Italia a Casablanca, il consolato onorario a Marrakesh sono impegnati nel dare tutto il sostegno possibile ai nostri connazionali e l'Unità di crisi del ministero degli Esteri opera 24 ore su 24".

