Terremoto di magnitudo 7.0 in Nuova Zelanda

Un terremoto di magnitudo 7.0 è stato registrato in Nuova Zelanda quando in Italia era l'una e 56 di notte, ma nel luogo del sisma l'orologio segnava le 13.56. L'epicentro è stato localizzato in mare a una profondità di 10 km, nella regione delle isole Kermadec. Non sono stati segnalati danni. Inizialmente era stata emessa un'allerta tsunami, poi rientrata. "Non vi è alcuna minaccia di tsunami per la Nuova Zelanda in seguito al terremoto di magnitudo 7.0 nelle isole Kermadec meridionali", si legge in una nota della protezione civile neozelandese.