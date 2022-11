Terremoto di magnitudo 5.6 in Indonesia: decine di morti, oltre 300 feriti

Un violentissimo terremoto ha colpito l'Indonesia, con epicentro localizzato non molto lontano dalla capitale Giacarta, 10 chilometri a sudovest di Cianjur, nella provincia di Giava. La forte scossa sismica, di 5,6 gradi della scala Richter è stata registrata alle 13.21 ora locale, ed ha provocato il crollo di abitazioni ed edifici, con i cittadini che sono fuggiti in strada in preda al panico.

Al momento, secondo le autorità locali, non ci sarebbe alcun rischio tsunami, ma il bilancio è già tragico: al momento ci sarebbero almeno 46 morti e oltre 300 feriti, ma è ancora presto per avere dei numeri definitivi. La scossa è stata avvertita anche nella capitale Giacarta, dove molte persone sono scese per strada e i palazzi hanno tremato per oltre tre minuti.

L'arcipelago indonesiano, in cui vivano oltre 270 milioni di persone, è spesso colpito da terremoti, eruzioni vulcaniche e tsunami a causa della sua posizione sul cosiddetto 'anello di fuoco', un arco di vulcani e linee di faglia nel bacino del Pacifico. Lo scorso febbraio un terremoto di magnitudo 6.2 provocò 25 morti e 460 feriti nella provincia di Sumatra occidentale. Nel gennaio del 2021, i morti furono oltre 100 e i feriti quasi 6.500 per una scossa di magnitudo 6.2 avvertita nella provincia di Sulawesi occidentale. Nel 2004 un potente terremoto e tsunami nell'Oceano Indiano provocò quasi 230mila morti in una decina di Paesi, la maggior parte dei quali in Indonesia.

