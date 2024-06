Forte scossa di terremoto in Perù, scatta l'allerta tsunami: "Onde fino a 3 metri"

Forte scossa di terremoto oggi, 28 giugno, davanti alla costa del Perù. È stata registrata una scossa di magnitudo 7.2 e adesso si teme che possano verificarsi degli tsunami.

Il Perù, con i suoi 33 milioni di abitanti, si trova sul cosiddetto "anello di fuoco" del Pacifico, una vasta area di intensa attività sismica che corre lungo la costa occidentale delle Americhe e ogni anno è colpito da centinaia di terremoti.

INTERNACIONAL - PRELIMINAR ⚠️ | Sismo de magnitud 7.2 (Mw) ocurrió a las 01:36:37 hora chilena de hoy, viernes 28 de junio del 2024 a 8 km al oeste de Atiquipa, Arequipa, Perú🇵🇪, a una profundidad de 28 kilómetros (Fuente: #USGS).



• Origen: Subducción.

• ⁠Intensidad máxima:… pic.twitter.com/CL0id0iBIK — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) June 28, 2024

Il sisma è stato localizzato a 8 km a ovest di Atiquipa, a una profondità di 28 km. Impressionanti le immagini che circolano sui social.

🇵🇪 #Alerta⚠️🛐

IMPRESIONANTE 😮

El Momento 😮 EXACTO

del ➡#Terremoto🔴 7.2 ⚡USGS

en Chala y Nasca Nazca

28 de Junio H 🇵🇪

Sentido en Yauca Atico Caraveli Arequipa Peru🇵🇪#Temblor #Sismo #Meteorito #Earthquake pic.twitter.com/7zbm5a5MUm — Temblor Alerta Sismica (@elluchin1) June 28, 2024

Terremoto in Perù oggi, scatta l'allerta tsunami

Il Pacific Tsunami Warning Center ha annullato un precedente bollettino in cui si affermava che non vi era alcuna minaccia. "Per alcune coste sono previste pericolose onde di tsunami", si legge nel nuovo avviso. Le onde potrebbero raggiungere "da 1 a 3 metri sopra il livello della marea".