Terremoto di magnitudo 6.6 tra Grecia e Turchia, tsunami nel mar Egeo: devastazione a Samos e Smirne

Un terremoto di magnitudo 6.6 ha colpito l'isola greca di Samos nell'arcipelago del Dodecanneso nel Mar Egeo sud-orientale alle 12:51 ora italiana. La scossa è stato avvertita con forza anche sull'isola di Creta e ad Atene a quasi 300 km di distanza. Gravi danni a Smirne, terza città della Turchia. Secondo l'Istituto geofisico statunitense (Usgs), l'epicentro del terremoto è stato localizzato a 14 km dalla città costiera di Karlovasi, sull'isola di Samos, con ipocentro a 10 km di profondità. Uno tsunami è stato registrato lungo le coste greche e turche.

++ articolo aggiornato alle 17:19: sei morti in Turchia, due sull'isola greca di Samo ++

Diversi edifici sono crollati a Smirne (Izmir), sulla costa egea della Turchia, a seguito del forte terremoto di magnitudo 7.0 registrato nel mar Egeo e avvertito in diverse province turche: le prefetture di Smirne e Istanbul hanno riferito di decine di crolli negli edifici.

Sui social media purtroppo sono state pubblicate diverse immagine che mostrano crolli di edifici. Questi video documentano la devastazione della terza città della Turchia, Smirne (Izmir). L'agenzia governativa turca di protezione civile Afad ha confermato che almeno sei persone sono morte e oltre 300 sono rimaste ferite.

