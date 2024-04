Terremoto di Taiwan, le infermiere mettono in salvo i bambini nelle culle durante la scossa

Una corsa contro il tempo per mettere in salvo i neonati durante il terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito l'isola di Taiwan il 3 aprile scorso. È questo il gesto di coraggio delle infermiere del reparto maternità di un ospedale di Taipei, ripreso durante la violenta scossa dalle telecamere di sorveglianza. Nel filmato si vedono le infermiere correre e adoperarsi per mettere in salvo i bambini appena nati, nel timore che per il terremoto si rompesse una finestra e i vetri finissero nelle culle. Il violento sisma, con epicentro nella città della costa orientale Hualien, ha fatto tremare intorno alle otto del mattino l'intera isola asiatica, provocando 10 morti e oltre mille feriti.

