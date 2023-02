Un'altra forte scossa di terremoto tra Turchia e Siria: edifici crollati

Ancora un forte terremoto, ancora paura tra Turchia e Siria. Una scossa di magnitudo 6.4 è stata registrata oggi, 20 febbraio, con epicentro nella provincia dell'Hatay. Si tratta di una delle aree già colpite dal sisma dello scorso 6 febbraio. La nuova scossa è stata avvertita anche in Libano, a Cipro e in Israele.

La scossa del 6 febbraio ha causato, tra Turchia e Siria, oltre 46mila vittime mentre non c'è un bilancio ufficiale dei dispersi. La scossa di oggi arriva quindi in un contesto già di devastazione e morte. Appare quasi certo che il nuovo terremoto possa avere fatto crollare edifici già lesionati.

Le speranze di trovare superstiti del terremoto del 6 febbraio sono ormai minime. E adesso la paura è anche quella delle malattie. Per l'European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc) nelle prossime due-quattro settimane le aree della Turchia e della Siria colpite dal terremoto potrebbero essere vittime di focolai di malattie infettive, la cui comparsa è facilitata dalla carenza di acqua potabile e di servizi igienici e dall'affollamento in insediamenti temporanei.

"Un'ondata di casi di colera nelle aree colpite è una possibilità significativa nelle prossime settimane. Il colera è già un problema nella Siria nord-occidentale devastata dalla guerra, dove le autorità hanno segnalato migliaia di casi", scrive l'Ecdc, che elenca tra i possibili rischi anche altre malattie trasmesse dal cibo o dall'acqua: "infezioni virali come epatite A, norovirus e rotavirus, infezioni causate da parassiti o infezioni batteriche". Possibile anche un picco di infezioni respiratorie, il cui rischio "aumenta man mano che i sopravvissuti vengono spostati in insediamenti temporanei o accampamenti, dove non è possibile evitare l'affollamento". A ciò si sommano Covid 19, influenza stagionale e malattie prevenibili con il vaccino come morbillo, varicella, meningite o poliomielite. "Fornire accesso all'assistenza sanitaria per i traumi e altre cure urgenti, riparo, acqua potabile e strutture igienico-sanitarie adeguate può mitigare il rischio di minacce di malattie infettive", conclude l'Ecdc.