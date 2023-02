Come il terremoto in Turchia e Siria potrebbe cambiare il Medio Oriente

Il terribile terremoto che ha sconvolta la Turchia e la Siria ha portato con se un carico di morte e disperazione incredibile. Le sue conseguenze potrebbero andare ben oltre i due singoli Paesi: tra aiuti, ripercussioni sulle elezioni imminenti e riavvicinamenti tra governi questa tragedia potrebbe avere conseguenze sull'intero Medio Oriente, alcune delle quali positive.

Come fa notare il Jerusalem Post, in un'analisi sulla questione, Israele è stato uno dei primi Paesi a mobilitarsi per la Turchia. Tel Aviv ha un'esperienza decennale nel fornire aiuti in seguito a disastri naturali, mobilitando le sue squadre di ricerca e salvataggio e fornendo assistenza umanitaria. I legami diplomatici tra le due nazioni sono molto migliorati nell'ultimo anno, anche grazie a visite di alto livello, e ora le cose non potranno che andare meglio, visto che anche nella popolazione si potrebbe diffondere un sentimento di gratitudine che aiuterebbe, almeno in parte, a superare le vecchie diffidenze.

Le distruzioni in Siria causate del terremoto si sono aggiunte a quelle causate da 10 anni di tremenda guerra civile. Lì gli aiuti si stanno dimostrando molto più difficili da recapitare, non solo perché Bashar al-Assad li ha richiesti soltanto adesso, a due giorni dal sisma, ma anche perché ampie aree del Paese sono ancora epicentro di violenti scontri o sotto il controllo di milizie islamiche o milizie anti Damasco appoggiate da Ankara. La Russia e gli Stati Uniti svolgono un ruolo fondamentale nella Siria orientale. L'Sdf, sostenuto da Washington, opera in città chiave che non sono lontane dalle aree colpite.

Potranno queste milizie assicurare da sole gli aiuti necessari, o dovranno rivolgersi all'esterno? La Turchia smetterà di attaccare, come sta facendo da mesi, quelle curde che operano nella nazione? O addirittura se non fornire aiuti, almeno permettere il loro arrivo nelle regioni sotto il loro controllo? Il terremoto potrebbe rivelarsi un punto di svolta per la Siria e per diversi governi della Regione e del mondo e aiutare a ricucire, almeno in parte, legami deteriorati. Damasco in particolare potrebbe ricucire quelli con la Turchia ma anche migliorare i rapporti con altri governi o blocchi di governi, come la stessa Unione europea. Questo potrebbe dare ad Assad un'occasione per avanzare se non verso una normalizzazione dei suoi rapporti geopolitici, ma quantomeno un miglioramento di alcuni di essi.

Per Recep Tayyip Erdogan invece questo terremoto potrebbe diventare anche politico, se il governo non dimostrerà di saper affrontare le sue conseguenze in maniera efficace e rapida. Il prossimo 18 giugno sono previste le elezioni nazionali e l'operato del governo verrà messo sotto severo scrutinio dalla popolazione che, secondo diversi sondaggi, già è molto critica nei confronti di Ankara. Ma la tragedia potrebbe diventare anche un'opportunità. In passato, l'Akp, il partito di Erdogan, ha usato le elezioni come pretesto per avviare conflitti o affermare di "combattere il terrorismo" e arrestare gli oppositori politici. Con la scusa dell'emergenza potrebbe fare un qualcosa del genere, o addirittura rimandare l'appuntamento con le urne e guadagnare così tempo per provare a invertire il trend sfavorevole dei sondaggi.

Infine la devastazione causata dal sisma potrebbe essere una lezione per tutti i Paesi, per imparare a gestire meglio fenomeni del genere in futuro. Ci si interrogherà come meglio costruire edifici, se le linee guida per le emergenze erano corrette e se i servizi erano preparati. In questo senso i Paesi della regione potranno approfittarne per collaborare e discutere di come prepararsi meglio a lavorare insieme in caso di futuri disastri naturali.