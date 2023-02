Terremoto in Turchia: foto e video della distruzione, centinaia di morti

Distruzione e morte. Un potente terremoto, di magnitudo 7.9, ha colpito nella notte tra domenica e lunedì (alle 2.17 italiane) la Turchia meridionale e la Siria settentrionale. Interi edifici si sono sbriciolati nell'arco di secondi. Dove prima c'erano strade, case, vite non restano che macerie.

Attualmente il bilancio è di oltre 800 morti e centinaia di feriti, ma i numeri non fanno che aumentare. Secondo l'Usgs - l'United States Geological Survey - ci sarebbe il 47% di probabilità che le vittime siano tra mille e diecimila, il 20% che siano tra diecimila e 100mila e il 27% che siano tra 100 e mille. Le stime dell'Usgs si basano sui dati storici dei terremoti nella regione, sulla popolazione e sulla vulnerabilità delle strutture nelle zone più colpite. I danni potrebbero ammontare a cifre che oscillano tra un miliardo e dieci miliardi di dollari.

Le immagini video che arrivano dalle zone terremotate, mostrano edifici che si sbriciolano. I soccorritori lavorano per cercare superstiti, ma di ora in ora il bilancio si aggrava.

(Fonte Twitter)

Con dieci province colpite, dalle pianure di Adana sulla costa mediterranea alle cime di 2.500 metri di Malatya, il terremoto di oggi non è solo uno dei più orti ma anche uno dei più grandi degli ultimi decenni. La città di Gaziantep, capoluogo di una delle due province più colpite, conta due milioni di abitanti. Rappresenra anche il principale punto di passaggio per il commercio con la Siria. Anche Adana, la settima città più grande del Paese e uno dei suoi principali centri industriali, situata a 170 chilometri a ovest sulla pianura costiera mediterranea, ha subito danni, con il crollo di un condominio di 14 piani.

Non si può parlare solo di edifici distrutti. La cittadina siriana di Jindiris, al confine con la Turchia, è di fatto rasa al suolo con circa un migliaio di persone ancora disperse sotto le macerie. Lo riferisce la tv "Suriya" citando fonti della protezione civile siriana delle aree fuori dal controllo governativo e sotto influenza turca nel distretto di Afrin.

(Fonte Twitter)

Per fare fronte all'emergenza, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha assunto il ruolo di numero 1 della Afad, la protezione civile turca e coordinerà le operazioni nelle 10 province interessate dal terremoto.

Alla scossa principale ne sono seguite almeno altre otto, tute di intensità inferiore ma in seguito alle quali altri edifici sono crollati. Come ben di vede in un video postato su Twitter e che si riferisce alla cittadina di ?anl?urfa.

Il castello di Gaziantep, struttura di epoca romana costruita nel terzo secolo d.C. e patrimonio mondiale dell'Unesco in Turchia, è stato pesantemente danneggiato dal terremoto. La Chiesa dell'Annunciazione di Iskenderun, cattedrale cattolica risalente al 19esimo secolo, è stata in gran parte distrutta.

Nelle dieci province colpite dal sisma di oggi vivono 1,5 milioni di profughi siriani. La Turchia ospita il numero maggiore di siriani in fuga dalla guerra: 3,6 milioni di rifugiati su un totale di quasi sei milioni di sfollati. "Questa notte alle 4.15 ora locale, ad Aleppo siamo stati svegliati da un terribile terremoto che ha causato danni al campanile e alla chiesa del convento della Custodia di Terra Santa", raccontano i volontari dell'organizzazione no profit Pro Terra Sancta che curano progetti umanitari e che sono ospiti di un convento. "La situazione - raccontano - in città è grave: alcuni edifici sono crollati e si scava tra le macerie e le case sono state danneggiate. Tante le persone che sono venute a chiedere ospitalità al convento".

Al momento, secondo quanto reso noto dalla Farnesina, non risultano feriti o morti italiani. Subito dopo il sisma il dipartimento della Protezione civile aveva diramato l'allerta maremoto per possibili onde sulle coste italiane e la circolazione ferroviaria in Sicilia, Calabria e Puglia è stata sospesa a scopo cautelativo. La situazione, dopo poco, è tornata alla normalità.

Il dipartimento dei Vigili del fuoco, in coordinamento con la Protezione civile, sta organizzando l'invio di squadre Usar (Urban Search and Rescue), specializzate per la ricerca e il soccorso tra le macerie, in particolare a seguito di un sisma. Un team di circa 40 uomini integrato da personale medico e cinofili è pronto a partire "qualora le autorità turche decidessero di avvalersene", ha precisato il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco.