La bimba di 3 anni estratta viva a tre giorni dal terremoto in Turchia

Una bimba di appena 3 anni di nome Elif è stata miracolosamente estratta viva e solo leggermente ferita dalle macerie della sua casa, a 65 ore dal sisma che ha colpito il mar Egeo. All'annuncio sia soccorritori che giornalisti sono crollati in un pianto colmo di commozione.

Tra i superstiti anche un cagnolino trovato dai soccorritori sepolto dalle macerie di un palazzo di Smirne.

