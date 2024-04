Attentato a Mosca: i terroristi rischiano il processo in Bielorussia (e la pena di morte)

Condannare alla pena di morte gli autori della strage di Mosca, anche a rischio di farli processare in Bielorussia. Questa la proposta avanzata da alcuni politici di spicco russi, vicini al Cremlino, per ottenere la pena più dura per i terroristi, che hanno causato la morte di 150 persone e il ferimento di almeno altre 500 attaccando una sala concerto il 22 marzo 2024. Dal dibattito sta emergendo sia tutta la portata emotiva suscitata da questo evento sia il desiderio di "vendetta" di Putin, al punto da pensare di coinvolgere l'alleato bielorusso in questo delicato processo. Sia alcuni politici russi che alcuni personaggi impegnati nella propaga pro-Cremlino stanno proponendo il trasferimento in Bielorussia dei sospetti terroristi, considerati gli autori dell'attentato al Crocus City Hall di Mosca.

Se ciò avvenisse, gli imputati ove venissero condannati potrebbero essere giustiziati. La Bielorussia è l’unico Paese in Europa e nell’ex Unione Sovietica ad applicare ancora la pena di morte. In Russia invece l'attuale Costituzione, dal 1993 definisce la pena capitale come "una misura straordinaria finché non sarà abolita da una legge federale". Nel 1997, l'allora presidente Boris Eltsin sospese questa pratica mediante una moratoria e da allora non è stata più applicata. Questo significa che in Russia gli imputati rischiano un minimo di 15 anni di carcere ma potenzialmente la condanna sarà all’ergastolo.

L'accordo per l'estradizione

Le persone arrestate finora in seguito all'attacco sono più di dieci e quattro di loro vengono descritte dagli investigatori come "autori diretti" dell'attentato. Russia e Bielorussia sono uniti da un accordo legale che prevede la cooperazione nella lotta al terrorismo. Essendo morti anche cittadini bielorussi nell'attacco di Mosca, la Bielorussia potrebbe anche chiedere l'estradizione dei sospettati. Affinché un caso possa essere ascoltato in un tribunale bielorusso, le indagini devono essere condotte direttamente da funzionari locali. Una volta avvenuta l'estradizione non sarebbe più possibile però perseguire queste persone anche in Russia. Secondo alcuni esperti di diritto, il caso è troppo importante perché le autorità russe decidano di affidarlo nelle mani dei bielorussi. Sorgerebbero inoltre dei problemi in merito alla sovranità degli Stati. "Ci si potrebbe chiedere perché la Russia, in quanto Stato indipendente e autonomo, non sia in grado di risolvere i problemi di sicurezza e giustizia all'interno dei propri confini", ha affermato alla tv tedesca DW Maria Kolesova-Gudilina, capo dell'Associazione bielorussa degli avvocati per i diritti umani.

Garanzie per i sospettati dell'attentato di Mosca

La Russia ha inoltre ratificato nel 2022 la Convenzione europea di estradizione, che vieta il trasferimento di un imputato in un altro Paese in cui rischia la pena di morte. Se il governo di Minsk dovesse chiedere l'estradizione, dovrebbe assicurare a Mosca che gli imputati non verranno giustiziati e riceveranno al massimo una condanna all'ergastolo. L'accordo ha già funzionato in altri casi simili. Nel 2022, ad esempio, dalla Russia è stato estradato Sergei Derbenev, membro di una gang, condannato da un tribunale bielorusso a 15 anni di carcere per l’omicidio di diverse persone. Nel caso di Derbenev la Procura generale bielorussa aveva dovuto garantire che non avrebbe richiesto la pena di morte. "Anche supponendo che verrebbero semplicemente lasciati al confine con la Bielorussia, il procedimento contro di loro in Russia dovrebbe essere archiviato. Considerando la natura altamente esplosiva di questo caso, è improbabile che le autorità siano d'accordo", ha affermato l'avvocato Kolesova-Gudilina.

Chi insiste per la pena di morte in Russia

Nonostante questi dubbi giuridici, le voci che premono per un trasferimento del processo in Bielorussia o per un ripristino della pena di morte si moltiplicano. A favore si è già pronunciato Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo ed ex presidente del Paese. Di spessore anche il sostegno espresso da Vladimir Vasilyev, presidente del partito al governo Russia Unita alla Duma di Stato. Il politico ha detto che la questione sarà esaminata nella camera bassa del parlamento e sarà presa una decisione "in linea con le aspettative del pubblico". La deputata Maria Butina ha proposto di trasferire direttamente i presunti autori del reato in Bielorussia, che secondo Butina avrebbe "lo stesso diritto" della Federazione Russa di giudicare i sospetti autori della strage. "Gli imputati credono di poter sfuggire alla pena di morte grazie alla moratoria in Russia. Ma vedremo perché i negoziati sono in corso", ha detto Butina all'emittente televisiva statale Belarus 1. Finora però né le autorità russe né quelle bielorusse hanno confermato tali colloqui. Di opinione diversa invece il senatore Andrey Klishas, anch'egli esponente di Russia Unita. Secondo il politico, pur eliminando la moratoria vigente, non sarebbe comunque possibile imporre la pena di morte poiché il terrorismo non rientra nella categoria dei casi eccezionali ammessi prima della moratoria stessa dalla Federazione russa.