Chi è Terry Kelly, il collezionista di bambole che ha rapito la piccola Cleo: tutti i punti da chiarire

Il rapimento di Cleo Smith è un giallo. Ci sono ancora molti aspetti da chiarire sul caso della bambina di 4 anni scomparsa dal campeggio in cui era andata in vacanza con la famiglia e liberata dopo diciotto giorni di affannose ricerche. Resta da capire come e perché la bimba sia stata rapita e sequestrata per 18 giorni. Per due settimane la polizia ha seguito decine e decine di piste, fino a trovare all'improvviso quella giusta che ha portato gli agenti all'abitazione di Carnavor, una cittadina a 900 km a nord di Perth, in cui la bimba è stata trovata chiusa a chiave. Il 36enne australiano Terence Darrell Kelly, detto Terry, è stato arrestato con l'accusa di aver rapito la piccola e incriminato con vari capi di imputazione. Ieri è comparso brevemente di fronte al giudice e dovrebbe restare in custodia cautelare fino al 6 dicembre.

Avrebbe agito da solo e non ha alcun legame di conoscenza con la famiglia di Cleo Smith. Terry abitava vicino alla famiglia della piccola: diceva di avere figli, ma non era vero. E' stato individuato perché comprava pannolini al supermercato di Carnarvon. I vicini lo definiscono come una persona "molto tranquilla" e che amava "stare per conto suo". Cleo è stata trovata in una stanza, seduta su un letto e circondata da diversi giocattoli. Kelly è un collezionista di bambole: ne era ossessionato, in casa ne aveva scaffali pieni. Le sue preferite erano le Bratz. "Adoro portare le mie bambole a fare un giro in macchina", scriveva Kelly in un post su Facebook un anno fa, ritratto in auto, in canottiera, con una bambola in grembo. "Mi piace pettinare loro i capelli e farci un selfie". "Non c’è niente di meglio che rilassarsi a casa con le mie Bratz" scriveva un'altra volta. Secondo la stampa australiana diceva in giro di avere diversi bambini, ma non ci sarebbe nulla di vero. E lo dipingono come un uomo con gravi disturbi psichici. In tribunale è comparso a piedi nudi, in uno stato di torpore. Cleo non avrebbe subito violenze. Ma per i danni psicologici bisognerà attendere i colloqui con gli psicologi.

Come ha fatto rapire la piccola? Vivendo a soli sette minuti di auto dalla famiglia Smith, aveva probabilmente notato la bambina. Ma come ha fatto a seguirli senza essere notato fino al campeggio a 70 chilometri di distanza, dove l’ha poi presa nel cuore della notte, aprendo la cerniera della tenda adiacente a quella dei genitori in cui dormiva la bambina. Uno degli account social di Kelly seguiva il profilo della madre di Cleo, Ellie Smith, da cui la donna ha chiesto aiuto dopo la scomparsa della bambina. Proprio l'analisi dei molti profili social dell'uomo potrebbe portare nuovi elementi utili all'inchiesta. Ora la ricompensa di un milione di dollari promessa per informazioni utili al ritrovamento potrebbe andare a Henry Dodd Dodd, l’uomo che notando un acquisto di pannolini ha permesso la svolta. Gli agenti non hanno trattenuto lacrime di gioia: raramente vicende di questo genere hanno un lieto fine. Cleo ha portato ad uno dei più grandi dispiegamenti di polizia della storia recente del paese.

Gli inquirenti credono che l’uomo abbia agito da solo. Ma servirà tempo per le indagini. Le forze dell'ordine hanno fatto appello alle imprese e ai privati ??della zona in cui viveva Kelly per fornire loro i filmati delle telecamere a circuito chiuso tra il 15 ottobre e il 2 novembre, il giorno del ritrovamento e della liberazione. Non è sato sapere se Cleo sia rimasta in quella casa per tutti i 18 giorni dell'incubo. Intanto, come racconta oggi Repubblica, è inevitabile pensare ai genitori di Madeleine McCann, la bambina inglese di tre anni scomparsa in Portogallo nel 2007. "Noi", hanno detto all’annuncio del ritrovamento di Cleo, "speriamo ancora".