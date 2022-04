L'azienda che per evitare il Covid obbliga i dipendenti a dormire in fabbrica

La fabbrica deve riaprire, anche se tutto intorno allo stabilimento il Covid ha ripreso a correre veloce e le autorità hanno imposto il lockdown. Cosi ai dipendenti vengono forniti i sacchi a pelo: se gli spostamenti sono proibiti allora vivranno e dormiranno in azienda in modo da assicurare la produzione. La drastica soluzione arriva da Shanghai dove il colosso delle auto elettriche Tesla ha ripreso l'attività.

Dal 28 marzo nella popolosa città sono scattate rigide regole anti Covid. Le autorità davanti alla risalita dei contagi sono tornate alla strategia della "tolleranza zero al Covid". Una decisione che ha innescato malumori e proteste, tanto che adesso si è deciso per un allentamento.

Tesla ha aggirato l'ostacolo dello stop. In base a una nota inviata ai circa 400 dipendenti, citata dall'agenzia Bloomberg, il produttore di auto elettriche, alla ripresa della produzione dopo tre settimane di chiusura, fornirà sacchi a pelo e materassini ai dipendenti, che dovranno però dormire per terra perché non c'è un dormitorio. I dipendenti in pratica vivranno all'interno dei locali aziendali fino al 1 maggio prossimo, in attesa di variazioni alla rigida linea di "contagi zero" della città. Saranno create aree specifiche per dormire, lavarsi, per lo svago e per la mensa. Saranno sottoposti al tampone nei primi tre giorni dall'avvio del sistema a circuito chiuso; la temperatura sarà monitorata due volte al giorno, sarà obbligatorio lavarsi le mani almeno quattro volte al giorno.I lavoratori avranno anche una diaria di circa 63 dollari. Il gruppo emetterà poi certificati speciali e fornirà un servizio di autobus navetta per i dipendenti che vivono in complessi residenziali al di fuori dell'azienda per il collegamento con l'impianto.

Il gruppo di Elon Musk non è l'unico ad attuare un sistema di questo tipo. E' una strada intrapresa anche General Motors e Quanta Computer, che produce laptop per la Apple, oltre a Shanghai Port, il più grande porto container al mondo.

Nel frattempo le autorità locali stanno allentando le restrizioni imposte per contenimento del Covid, a dispetto dei quasi 19.000 nuovi casi, tra accertati e asintomatici. Altre 4 milioni di persone sono state rilasciate dal più rigorosa lockdown, portando il totale a 12 milioni sui 26 milioni di residenti. Molti sono coinvolti proprio nella ripresa delle fabbriche ma sono ancora limitati negli spostamenti.