Kim Jong Un ha una nuova temibile arma ipersonica

La Corea del Nord ha testato con successo un nuovo missile ipersonico a raggio intermedio a combustibile solido sormontato da un veicolo ipersonico a planata. Il missile ha volato per circa 1.000 chilometri e ha raggiunto un'altitudine massima di 101 km durante il test.

Pyongyang sta aumentando abbastanza rapidamente e con sicurezza le sue capacità ipersoniche. Il test mostra i progressi del regime nordcoreano anche nella nuova generazione di razzi a lungo raggio difficili da tracciare e intercettare. Le testate ipersoniche viaggiano tipicamente a una velocità maggiore di cinque volte rispetto a quella del suono spesso ad altitudini relativamente basse. Nonostante il nome, gli analisti affermano che la caratteristica principale delle armi ipersoniche non è la velocità – che a volte può essere eguagliata o superata dalle tradizionali testate dei missili balistici – ma la manovrabilità.

Le armi ipersoniche e i missili a propellente solido potrebbero rappresentare un problema in quanto possono potenzialmente eludere gli scudi missilistici e i sistemi di allarme rapido. "I missili ipersonici a medio e lungo raggio sarebbero utili per colpire la base militare statunitense i Guam eludendo il sistema di difesa missilistico statunitense", ha affermato Chang Young-keun, professore alla Korea Aerospace University.

Il primo test missilistico ipersonico della Corea del Nord nel 2021 prevedeva una testata a forma di aliante, mentre un lancio del 2022 ha utilizzato quello che funzionari militari e analisti sudcoreani hanno affermato essere in realtà un veicolo di rientro manovrabile conico (MaRV), o una testata missilistica balistica in grado di manovrare per colpire un bersaglio. I media statali hanno affermato che l'ultimo test del Nord mirava a perfezionare un arsenale per "colpire in modo rapido, preciso e potente qualsiasi obiettivo nella parte nemica in tutto il mondo".

La combinazione di un veicolo planante con un missile in grado di lanciarlo parzialmente in orbita – un cosiddetto sistema di bombardamento orbitale frazionario (FOBS) – potrebbe ulteriormente privare gli avversari dei tempi di reazione e dei tradizionali meccanismi di difesa.

Chi ha armi ipersoniche

La spinta globale verso le armi ipersoniche fa parte di una corsa agli armamenti in cui le nazioni asiatiche più piccole stanno cercando di sviluppare missili avanzati a lungo raggio insieme alle principali potenze militari.

A febbraio la Russia ha lanciato per la prima volta il suo missile da crociera Zirconi personico contro l'Ucraina. Il presidente Vladimir Putin ha pubblicizzato l'arma come parte di una nuova generazione e Mosca l'ha anche testata con un lancio da un sottomarino e da una fregata.

Anche la Cina ha lanciato un razzo che trasportava un veicolo planante ipersonico che ha volato nello spazio nel 2021, girando intorno al globo prima di scendere verso il suo obiettivo, che però ha mancato di circa due dozzine di miglia.

Nel settembre 2021, gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver testato un’arma ipersonica che vola da sola attraverso l’atmosfera come un missile da crociera nel primo test riuscito di quella classe di armi dal 2013.