La Corea del Nord ha lanciato due missili balistici, Seul avverte: "Pronta a test nucleare"

La Corea del Nord ha lanciato due missili balistici verso il Mar del Giappone: i vettori hanno viaggiato per oltre 300 chilometri ad una altitudine di 50 chilometri. Si tratta del secondo lancio di un missile balistico da parte del regime di Kim Jong-un in pochi giorni, dopo il missile balistico a corto raggio lanciato domenica scorsa, pochi giorni dopo l'arrivo alla base navale di Busan, in Corea del Sud, della portaerei Uss Ronald Reagan per esercitazioni congiunte. Il lancio di oggi giunge, inoltre, nell'imminenza dell'arrivo in Corea del Sud della vice presidente Usa, Kamala Harris, che nella giornata di giovedi' potrebbe visitare anche la zona demilitarizzata al confine con la Corea del Nord.

Lo rende noto il Comando Congiunto sud coreano nel giorno in cui i servizi segreti di Seul annunciano di aver identificato la riattivazione dell'area usata dai test nucleari dal regime di Pyongyang.

"La Corea del Nord ha preparato un tunnel di prova nucleare sotterraneo nel suo sito di Punggye-ri e un'esplosione di prova potrebbe aver luogo tra il 16 ottobre e il 7 novembre se il regime decidesse di andare avanti" spiega l'agenzia di spionaggio sudcoreana. Il National Intelligence Service (NIS) ha fornito la valutazione durante un briefing a porte chiuse ai legislatori del comitato di intelligence parlamentare, citando una finestra di tempo tra il Congresso nazionale del Partito comunista cinese di ottobre e le elezioni di medio termine negli Stati Uniti di novembre, secondo i legislatori informati. "Il NIS ha riferito che il tunnel n. 3 a Punggye-ri è stato completato ed è aumentata la possibilità di un test nucleare", ha detto ai giornalisti il rappresentante Yoo Sang-beom del People Power Party al governo.