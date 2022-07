Sprofondo Texas: in carcere chi pratica aborti?

La Corte suprema del Texas ha autorizzato l'entrata in vigore di una legge risalente a 98 anni fa che vieta l'aborto e punisce con il carcere chi lo pratica. È stata dunque ribaltata la sentenza di una corte inferiore che aveva temporaneamente bloccato questa norma di quasi a un secolo fa. I tempi sono lunghi, prima di due mesi non dovrebbe cambiare nulla, ma le polemiche sono feroci.

Alcune cliniche del Texas hanno iniziato a respingere le pazienti il ??giorno della sentenza del tribunale federale. Quanto accade è infatti una diretta conseguenza della decisione della Corte suprema federale di abolire la sentenza "Roe v. Wade" sul diritto all'interruzione di gravidanza. L'entrata in vigore della legge è stata annunciata con termini entusiastici dal procuratore generale dello stato texano, Ken Paxton. "Una vittoria pro vita!", ha scritto su Twitter. "I nostri provvedimenti statali pre-Roe che vietano l'aborto in Texas sono buone leggi al 100%. La controversia legale continua, ma io continuerò a vincere per i bambini non nati del Texas", ha aggiunto. La legge in questione rendeva l'esecuzione di un aborto, con qualsiasi metodo, punibile con condanne da due a 10 anni di carcere. La decisione di venerdì non consente ai pubblici ministeri di avviare procedimenti penali contro chi pratica l'aborto, ma espone chiunque assista all'ottenimento di un aborto a multe e azioni legali.

La legge del 1925, rientrata in vigore in Texas, non era più stata applicata dopo la sentenza "Roe v. Wade" del 1973 sul diritto all'aborto. Lo scorso 25 giugno, la stessa sentenza è stata abrogata dalla Corte suprema, che non ha riconosciuto l'aborto come diritto costituzionale. Il presidente Joe Biden aveva parlato di un "tragico errore", frutto di una "ideologia estrema" che mette "a rischio la salute e la vita delle donne nel Paese".

New York è un altro mondo rispetto al Texas, almeno dal punto di vista dell'attenzione ai diritti. L'assemblea della camera dei rappresentanti ha infatti approvato un emendamento per sancire il diritto all'aborto nella propria Costituzione, ponendosi come guida per gli altri Stati democratici intenzionati a sfidare la sentenza della Corte suprema, come New Jersey, Hawaii, California, Washington, Massachusetts. Non solo: New York ha anche deciso una stretta sulla possibilità di portare con sé pistole e fucili in molti luoghi pubblici, come metro, bus, ospedali e stadi.

L'emendamento newyorchese sul diritto all'aborto proibisce anche qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica e sessuale. Andrà approvato nella prossima legislatura e poi essere sottoposto a referendum, probabilmente nel 2023. La governatrice di New York Kathy Hochul è determinata: "Noi non indietreggeremo. Pensano di poter cambiare le nostre vite con un tratto di penna, ma anche noi abbiamo le penne". In vista del Giorno dell'Indipendenza del 4 luglio, Hochul ha lodato la "fondazione di un grande Paese che ama i diritti degli individui e le libertà per tutti".