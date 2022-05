In Texas più di un milione di persone armate, e le leggi tra le meno restrittive degli Usa

Se negli Stati Uniti le leggi sul possesso di armi sono molto permissive, nel Texas, Stato del sud e fortemente conservatore, lo sono ancora di più. E non è un caso che cittadini armati ssino più di un milione, un vero e proprio esercito. Appena lo scorso anno il governatore repubblicano Greg Abbott ha firmato una legge che ha posto fine all'obbligo per i texani di ottenere una licenza per trasportare pistole, consentendo praticamente a chiunque abbia più di 21 anni di averne una sempre con sé.

Dal primo settembre, a chiunque risieda in Texas, è consentito non solo portarla, ma anche avere già il colpo in canna, anche senza porto d’armi e senza aver avuto alcuna formazione sul corretto uso delle armi. La legge 1927 del 2021 è stata fortemente voluta da Abbott, uno dei più accesi sostenitori del Secondo emendamento. "Forse direte che ho appena firmato una legge per la protezione dei diritti dei possessori di armi. Ma in realtà oggi ho firmato una legge che rafforza le libertà nello Stato", diceva un anno fa, appena dopo l’approvazione del provvedimento. I difensori del diritto di portare armi all'epoca esultarono e rivendicarono che la legge avrebbe incoraggiato una legislazione simile in altri Stati.

Entra a scuola e fa una strage: uccisi 19 bambini

I critici, inclusi alcuni agenti delle forze dell'ordine, la definirono una mossa pericolosa, anche perché avveniva nel mezzo a una recente ondata di violenza armata. La legge voluta dal governatore ha anche rimosso l'obbligo di tenere le pistole in una cintura o in un'imbracatura per le spalle, ma queste devono solo essere tenute in una fondina. Il Texas è stato a lungo un punto di riferimento sulle legislazione sui diritti delle armi, con i residenti autorizzati a portare fucili in pubblico senza permesso e le armi consentite addirittura nei campus universitari, grazie a una legge approvata dallo Stato nel 2015. "Sono imbarazzato. Il Texas è solo al secondo posto per gli acquisti di nuove armi dietro alla California. Texani, aumentiamo gli acquisti", aveva scritto nel 2015 proprio Abbott, in un tweet rispuntato in queste ore dopo la sparatoria alla scuola elementare.

Il politico conservatore, come molti dei suoi colleghi, soprattutto (ma non solo) repubblicani, ha ricevuto soldi dalla lobby delle armi, decine di migliaia di dollari di finanziamenti per le sue campagne politiche, e vorrebbe spostare in Texas la sede nazionale della National Rifle Association. Quest'ultima è la principale tra le numerose lobby del Paese e proprio in Texas ha in programma il suo meeting annuale.