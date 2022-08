Scoppia un violento incendio in una discoteca: è una strage (video)

Pesante il bilancio delle vittime di un incendio scoppiato nella notte in una discoteca che si trova vicino alla città turistica di Pattaya, in Thailandia. Secondo i soccorritori almeno quattordici persone avrebbero perso la vita, 10 uomini e 4 donne tra i 17 e i 49 anni. Una quarantina i feriti, tra cui 10 in gravi condizioni. Si tratta dell’incidente più grave mai avvenuto nel Paese dal 2009.

Cosa è successo nella discoteca di Mountain B di Sattahip

Un violento incendio è divampato all’una di notte nel locale Mountain B di Sattahip, poco distante dalla località turistica di Pattaya, che si trova nel sud della Thailandia, a 180 km da Bangkok. Per domarlo ci sono volute più di tre ore. L’intervento dei pompieri sarebbe stato ostacolato dalla presenza sulle pareti della discoteca di schiuma che doveva isolare acusticamente il locale. Il video dell'incendio sta facendo il giro del web. Le immagini sono piuttosto forti e potrebbero urtare la sensibilità di qualcuno visto che mostrano persone in fuga completamente avvolte dalle fiamme.