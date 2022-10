Emmy, l'unica sopravvissuta della strage all'asilo: "Quando si è svegliata pensava che tutti dormissero"

È riuscita miracolosamente a salvarsi una sola bambina dalla furia omicida dell’ex agente di polizia che giovedì scorso si è macchiato di uno dei peggiori massacri mai compiuti in Thailandia. Il poliziotto 34enne, da poco licenziato per questioni di droga, armato di pistola e coltello, ha fatto irruzione in un asilo uccidendo 24 bambini e 12 adulti prima di togliersi la vita. Nell’asilo dove è avvenuta la strage si è salvata solo Emmy, una piccola di 3 anni che in quel momento proprio come i suoi compagni stava dormendo. “Quando si è svegliata - ha raccontato il nonno - pensava che i suoi amici dormissero ancora. Un agente di polizia le ha coperto il viso con un panno e l'ha portata via".

La mamma della piccola Emmy credeva fosse morta. "Solo dopo averla vista in una videochiamata mi sono sentita sollevata", ha detto. "Quando l'ho vista l'ho abbracciata fortissimo. Sono così felice che sia sopravvissuta". La piccola Emmy vorrebbe tornare all’asilo: "La nonna le ha dovuto spiegare che i suoi compagni di scuola e la sua insegnante sono morti e che l'asilo nido è chiuso. Ma è troppo piccola per capire il concetto di morte", ha spiegato la madre.