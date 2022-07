E' morta Thalita Do Valle, l'ex modella che combatteva con gli ucraini

Si chiamava Thalita do Valle, era un'ex modella brasiliana e aveva 39 anni. Recentemente aveva lasciato tutto per arruolarsi al fianco dell'esercito ucraino. E in Ucraina è morta. Thalita è stata uccisa lo scorso 30 giugno da un attacco missilistico russo a Kharkiv. Il fratello Theo Rodrigo Vieira, anche lui arruolato, ha confermato la morte al Daily Mail: "Ci sono stati attacchi russi e il battaglione è stato diviso. Thalita si è rifugiata nel bunker, è morta il 30 giugno per asfissia, non è stata colpita da schegge".

Il fratello ha raccontato che Thalita do Valle lavorava sia come soccorritrice sia come tiratore scelto ed era responsabile di fornire copertura dalle forze russe che avanzavano. La 39enne da giovane aveva fatto la modella, prima di studiare legge e lavorare con associazioni di beneficenza. Si era anche unita alle forze curde Peshmerga in Iraq dove era stata addestrata come tiratore scelto. Di lei adesso restano i video di TikTok, che mostrano la modella durante la sua permanenza in Ucraina e con indosso la divisa militare.