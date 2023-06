The Norns Awards: ecco tutti gli italiani premiati

Attesa per la nuova edizione 2023 dei The Norns Awards. Il riconoscimento internazionale per le imprese e i professionisti che celebra l'eccellenza e l'innovazione a livello mondiale, dopo la prima edizione a Roma, arriva a Lugano. Tra i riconoscimenti speciali - gli Special Awards - figurano anche degli italiani. Il primo, Daniele Cassioli, pluricampione del mondo di sci nautico non vedente, preparatore aziendale e presidente della Real Eyes Sport Asd, per il suo progetto educativo. Annalisa Trulli responsabile della Benefit Unit di Mexedia S.p.A. per il suo percorso personale e professionale al servizio delle minoranze, che ha saputo portare in ambito aziendale. Poi anche Marta Toppan, fautrice di nettare.org premiata per la sua eccellenza come Brand Manager della società 3Bee. Ma anche Diapason Cooperative per il suo impegno nel sociale. E tra i Business Awards per le rispettive categorie: Startups, Ethics4Growth, IamHero e Tcm Capital.

"I Norns Special Awards premiano, personalità e organizzazioni che hanno apportato contributi e realizzazioni straordinarie nei rispettivi campi. Al centro, gli Special Awards: i visionari, gli innovatori e i catalizzatori del cambiamento che stanno plasmando il futuro e ispirando gli altri con il loro lavoro" ha dichiarato Elisa Mattos, cofondatrice del premio.

L'evento, organizzato dalla International Awards & Luxury Events e supportato da Vertus Group, In Persona, Odee Digital Bank e Agroenergia, vedrà poi confluire professionisti da tutto il mondo: Fei-Fei Li - una rinomata ricercatrice di intelligenza artificiale, Lin-Manuel Miranda - un artista e attivista, Gucci e Roblox - per la loro collaborazione nella creazione di un progetto innovativo che fonde lusso e metaverso, Stella McCartney fa attivamente da portavoce per una moda sostenibile a livello industriale, Anastasia Hofmann & Naomi MacKenzie fondatrici di Kitro, progetto contro lo spreco alimentare, Bia Diniz, straordinaria attivista sociale.

Diverse anche le aziende che verranno premiate: Avaya, Roche, Business Smart International, HgI Tech, PayHawk, Rubyno Studio, Olympus, Danone (Nutricia), Longi Solar, Renesas Electronics, Accenture, WishFully, MotorK, Infineon e Cloudflare. E - ancora - nelle rispettive sezioni: "marketing e creatività" saranno premiate Ogilvy, Bankinter, Sioux & Cyranos, Atlassian, 3Bee2, Pfanner, Publicis, Electrolux Foundation, Wirz e LogiTravel. Per "diversità e inclusione" ci sono Evodeaf, Bmw, Università di St.Gallen, Deloitte, L'Oreal, Resolute Forest Products e Genny Mobility. Mentre per i premi "sostenibilità" saranno Hitachi Energy, Ferrero, Grupo Bimbo, Siemens Healthineers, Volotea, Bat Italia, Kitro e Tekla a ricevere il premio.